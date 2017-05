. Chelsea có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Everton. Coi như chức vô địch Ngoại hạng Anh đã có chủ nhân chưa?

+ Giải vẫn còn 4 lượt đấu nữa nhưng tôi nghĩ chức vô địch đã nằm gọn trong tay thầy trò Antonio Conte sau bước ngoặc ở vòng 35 vùi dập Everton 3-0 ngay trên thánh địa Goodison Park.

Với 4 điểm nhiều hơn so với đội xếp nhì Tottenham là một khoảng cách khá an toàn trong giai đoạn nước rút luôn cần sự tập trung của Chelsea sau gần cả mùa vất vả giữ ngôi đầu. Điều quan trọng hơn là trong 4 trận cuối, The Blues còn đến 3 trận sân nhà. Đấy là điều kiện không thể tuyệt vời hơn giúp họ đăng quang, thậm chí vô địch sớm 1-2 vòng đấu.

. Man United bị Swansea cầm hòa 1-1 trong trận đấu mà hàng thủ của họ tiếp tục nhận hung tin với chấn thương của Bailly và Shaw. Cơ hội nào cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho trong cuộc chiến Top 4 sau trận hòa này?

+ Nên nhớ M.U trước trận đấu, ông Mourinho đã biết chắc là vắng hơn nửa đội hình do chấn thương và thẻ phạt. Cái khó của chủ sân Old Trafford là đội khách Swansea ở thế đường cùng trốn rớt hạng nên buộc hải dốc hết sức để lấy điểm. Tuy nhiên, ai cũng nghĩ M.U với ưu thế sân nhà cùng lực lượng dự bị không đến nỗi nào so với đối thủ sẽ biết cách vượt khó. Vậy mà các học trò ông Mourinho đã không thể thỏa mãn khát khao 3 điểm dẫu có bàn dẫn trước khi Rooney đá thắng quả phạt đền.

Theo tôi, chấn thương phải rời sân sớm của hậu vệ Shaw và sau đó đến lượt trung vệ Bailly đã khiến cho các cầu thủ M.U mất tự tin. Nó dẫn đến quả sút phạt thành bàn của Swansea mà chính Rooney trong thế hoảng loạn đã làm công việc của một hậu vệ khi phạm lỗi ngay trước vòng cấm đội nhà.

Từ lợi thế hơn Liverpool một trận chưa đấu, M.U sau khi bị Swansea cầm hòa đã không còn nắm trong tay quyền tự quyết khiến cho cửa vào tốp 4 càng hẹp đi. Đã thế, thầy trò Mourinho còn phải căng sức ở bán kết Europa League trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ trầm trọng có thể đối diện nguy cơ mất cả chì lẫn chài.

. Man City bất ngờ chỉ giành được 1 điểm trước Middlesbrough. Trận hòa này ảnh hưởng thế nào đến cuộc chiến Top 4?

+ Thầy trò Pep Guardiola chỉ có thể tự trách mình khi có một ưu thế tâm lý lớn ở trận đấu trước đó, MU vừa bị cầm chân. Thế nhưng Man City đã không thể làm gì trước một Middlesbrough kiên cường chống chọi trụ hạng. Dù không giành quyền kiểm soát bóng và thế trận nhiều, song chính chủ nhà chắt chiu cơ hội tốt hơn lẫn đặt Man xanh vào thế rượt đuổi trối chết.

Man City đang gây áp lực cho chính mình với khoảng cách 1 điểm mong manh so với đội xếp thứ 5 MU. Điều này sẽ tạo ra một cuộc đua về đích tốp 4 giàu kịch tính hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ thầy trò Pep Guardiola vẫn có lợi thế lớn nhất trong nhóm cạnh tranh nhờ lịch đấu nhẹ nhàng hơn ở 4 trận cuối có đến 3 trận liên tiếp trên sân nhà lại gặp các đối thủ nhẹ ký.

. Tottenham hạ gục Arsenal 2-0. Liệu ‘Gà trống’ có thể lật đổ được Chelsea? Có thể gạch tên Arsenal khỏi cuộc chiến Top 4 được chưa?

+ Lý thuyết Tottenham vẫn còn cửa tranh vô địch nhưng thực tế thì không. Đòi hỏi Chelsea phải thua 2/4 trận cuối trong khi Tottenham phải thắng cả 4 trận là một điều hết sức khó khăn nếu không muốn nói là không thể xảy ra cuộc lật đổ.

Tôi nghĩ, “Gà trống” vừa hạ Arsenal trong trận derby Bắc London để lần đầu tiên qua mặt đại đối thủ này trên bảng xếp hạng sau 21 mùa giải là một món quà hạnh phúc rồi. Ngược lại, cái thua đã khiến Arsenal rời xa khỏi tốp 4 và gần như không thể cứu vãn.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:50 01/05/2017