Góc HLV Phan Thanh Hùng: Barcelona gặp bất lợi lớn trước El Clasico

* Bất ngờ lớn nhất của La Liga vòng này chắc chắn là thất bại sốc của Barcelona trước Malaga, thất bại này khiến thầy trò Luis Enrique gặp bất lợi lớn như thế nào trước El Clasico?

Real bị Atletico cầm hòa ở loạt trận vừa rồi La Liga

- Thất bại trước Malaga khiến khoảng cách giữa Barcelona với Real không được san lấp, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến trận El Clasico của Barcelona. Bởi nếu thắng Malaga, thầy trò HLV Luis Enrique sẽ san bằng điểm số với Real Madrid, từ đó sẽ khiến cho họ đến trận El Clasico một cách thoải mai và tự tin hơn.

Hiện tại, ngoài việc kém hơn Real 3 điểm, Barcelona còn thi đấu nhiều hơn 1 trận. Cho nên chắc chắn đội bóng chủ sân Nou Camp sẽ gặp rất nhiều áp lực trong trận El Clasico sắp tới. Giờ thì điều mà chúng ta chờ đợi ở trận đấu này, đó là bản lĩnh nơi đội bóng của Luis Enrique sẽ được thực hiện như thế nào.

* Mùa này, các trận thua của Barca tại La Liga đều trước các đối thủ nằm ngoài top 9 BXH (Alavés, Celta, Deportivo, Malaga). Ông nhận định gì về điều này?

- Tôi cho điều này cũng là bình thường. Thực tế cho thấy, dù nằm ngoài top 9 nhưng những đội này đều có lối chơi hết sức khó chịu, thường gây nhiều khó khăn cho Barcelona mỗi khi họ gặp đội bóng chủ sân Nou Camp. Bên cạnh đó là việc lực lượng bị sức mẻ do bị chấn thương, thẻ phạt, đặc biệt là thể lực bị bào mòn khi phải phân thần cho nhiều mặt trận và làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia.

Neymar bị đuổi trong trận Barca thua Malaga

* Trận derby Madrid đã kết thúc với kết quả hòa đáng tiếc cho Real. Phải chăng thầy trò Zidane xứng đáng chiến thắng?

- Có thể nói, Atletico quá may mắn khi có được 1 điểm ở trận derby Madrid vừa rồi. Khác với những lần gặp nhau trước đó, Atletico bất ngờ thể hiện một lối chơi nhạt nhòa, thiếu gai góc, hình ảnh mà chúng ta hay thấy ở đội bóng của HLV Simeone. Kiểm soát bóng hơn 60%, tung ra mười mấy cú dứt điểm, trong đó có nhiều tình huống có thể ăn bàn. Vì vậy, việc Real bị cầm hòa, đúng là quá đáng tiếc cho họ.

* Chuyển sang Bundesliga, Bayern Munich đã áp đảo Dortmund trong trận derby nước Đức. Đây có thể coi là hồi kết cho cuộc đua Bundesliga năm nay?

- Quan điểm của tôi, cho dù không có trận đấu áp đảo trước Dortmund vừa rồi thì Bayern Munich vẫn là vô đối tại Bundesliga. Hiện khoảng cách giữa Hùm xám với đội xếp nhì RB Leipzig đã được nới rộng lên 10 điểm, thế nên, họ gần như đã chạm tay vào Đĩa bạc.

Ribery ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 4-1 của Bayern trước Dortmund

* Ở Serie A, Napoli và AS Roma vẫn miệt mài bám đuổi Juventus. Theo ông, liệu có cơ hội thần kỳ nào cho hai đội bóng nói trên?

- Tôi nghĩ rất khó. Ngoài việc lực lượng có chiều sâu tốt hơn, việc Juve đang cực kỳ tập trung và thể hiện một phong độ ổn định nên Napoli và As Roma khó có thể lật đổ. Tôi cho rằng sự bám đuổi quyết liệt của Napoli và As Roma sẽ khiến cho chặng đường sắp tới của Serie A them chút hấp dẫn mà thôi.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

NT - Thể Thao Việt Nam | 20:07 10/04/2017