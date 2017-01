Sài Gòn FC chiêu mộ cựu sao U23 Brazil

Chiều nay (10/1), Sài Gòn FC đã ký hợp đồng và ra mắt ngoại binh Patrick Dos Santos Cruz, cựu tiền đạo của U23 Brazil. Hiện tại, chi tiết của bản hợp đồng vẫn chưa được tiết lộ.

Sài Gòn FC chiêu mộ thành công Patrick Dos Santos Cruz.

Theo Chủ tịch của Sài Gòn FC viết trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Giang Đông thì Patrick Dos Santos Cruz sẽ là miếng ghép cuối của đội bóng, trong chiến dịch V-League 2017. Ở Sài Gòn FC, Patrick Dos Santos Cruz sẽ khoác số áo 11. Trước khi đầu quân cho Sài Gòn FC, Patrick thi đấu cho câu lạc bộ T-Team (Malaysia), ghi 10 bàn sau 20 trận đấu.

Tiền vệ Hà Nội FC ghi bàn cho ĐT Uganda

Để chuẩn bị cho CAN 2017, ĐT Uganda đã có trận đấu giao hữu với ĐT Slovakia. Ngôi sao của Hà Nội FC là Moses cũng có mặt trong đội hình xuất phát của trận đấu.

Đáng nói hơn, Moses sau đó đã tỏa sáng bằng bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Uganda. Từ cảm hứng với bàn thắng anh ghi được, ĐT Uganda đã có một trận đấu tuyệt vời khi đánh bại được đội bóng đến từ châu Âu với tỷ số chung cuộc 3-1.

FLC Thanh Hóa âu lo vì chấn thương

Hoàng Thịnh và Tăng Tuấn cần nửa tháng nữa mới có thể thi đấu trở lại vì chấn thương khớp háng, cổ chân. Trong khi đó, chân sút chủ lực của FLC Thanh Hóa ở các mùa giải gần đây là Đình Tùng chưa có thể lực tốt. Tiền đạo này bị chấn thương đầu gối khi đá giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2017.

Ở trận gặp SLNA vừa qua, Đình Tùng được tung vào sân lúc cuối trận nhưng anh vẫn di chuyển với bước đi tập tễnh. Vào vòng 2 sắp tới, FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân Nha Trang gặp Sanna Khánh Hòa.

Than Quảng Ninh đón Patiyo trở lại trong trận gặp đội bóng của Công Vinh

Thi đấu với tân binh V-League với một lực lượng vừa phải là cơ hội để Than Quảng Ninh tìm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này. Đầu tiên, lợi thế sân nhà sẽ giúp Than Quảng Ninh chiếm ưu thế so với TP.HCM. Tuy nhiên, với HLV Phan Thanh Hùng, chuyên môn phải được đặt lên hàng đầu. Sự vượt trội về nhân sự sẽ giúp Than Quảng Ninh chiếm ưu thế so với đối thủ.

Trong trận đấu này, Than Quảng Ninh chào đón sự trở lại của tiền đạo Patiyo, người vắng mặt trong trận đấu với Hà Nội FC ở trận khai mạc. Patiyo bị đau trước trận đấu khiến Than Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách ở Hàng Đẫy. Dù vẫn còn hơi đau nhưng anh đã có thể theo kịp các bài tập của HLV Phan Thanh Hùng. Hy vọng đến trận đấu với TP.HCM, Patiyo có thể tìm lại thể trạng tốt nhất.

