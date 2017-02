Công Phượng tập trung cùng U22 Việt Nam

Theo kế hoạch, Công Phượng sẽ có mặt tại TP.HCM vào sáng 2/2 để tập trung cùng U22 Việt Nam. Đây là đợt tập trung đầu tiên trong năm 2017 của đội tuyển nhằm hướng đến các giải đấu quan trọng như vòng loại U22 châu Á 2018, SEA Games 29.

Công Phượng kết thúc nghỉ tết, tập trung cùng U22 Việt Nam.

Trong đợt tập trung này, U22 Việt Nam có rất nhiều gương mặt mới như Thanh Thịnh (SHB.ĐN), A Hoàng (HAGL), Đình Trọng (Sài Gòn FC). Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của các gương mặt nổi bật của U19 Việt Nam là Trọng Đại, Tiến Dụng, Tiến Dũng, Đức Chinh cũng như các cầu thủ quen thuộc của bóng đá trẻ Việt Nam như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình, Văn Trường, Văn Thanh, Văn Sơn, Đông Triều, Tuấn Tài,…

Malaysia mang 18 cầu thủ để so tài với U22 Việt Nam

Vào ngày 7/2 tới U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U22 Malaysia, chuẩn bị cho cuộc so tài này HLV Frank Bernhardt của đội bạn đã công bố danh sách 18 cầu thủ sẽ sang mảnh đất hình chữ 'S'. Dựa trên danh sách do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cung cấp, chiến lược gia người Đức đã chọn ra những cầu thủ tốt nhất theo ý mình. 18 thành viên sang Việt Nam cũng nằm trong đội hình U22 Malaysia hòa U22 Philippines 0-0 ở trận giao hữu vào tháng 12/2016.

Hải Phòng bất ngờ chia tay sao Việt kiều

Theo những thông tin mới nhận, CLB Hải Phòng đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với cầu thủ trẻ Keven Nguyễn ngay sau Tết Đinh Dậu 2017. Trước đó, đội bóng thành phố Cảng đã ký hợp đồng 3 năm với cầu thủ mang quốc tịch Mỹ trước khi V-League 2016 khởi tranh.

Với kinh nghiệm ít ỏi cùng thể hình không quá nổi trội, việc ra đi của Keven Nguyễn là điều dễ hiểu. Chia sẻ trên trang cá nhân, Keven Nguyễn viết: “Hôm nay là một ngày rất buồn vì tôi chia tay với CLB bóng đá Hải Phòng. Đó là một tình huống rất khó khăn vì tôi không thấy có tương lai cho tôi trong bóng đá Việt Nam, nhưng tôi đã có kinh nghiệm tuyệt vời…”

Bóng đá VN hướng tới những thành công mới với bộ ba chuyên gia người Đức

Theo một chia sẻ mới đây, LĐBĐ Việt Nam VFF đã đồng ý thuê thêm một bác sĩ thể thao người Đức để chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ Việt Nam, bên cạnh đó Liên đoàn cũng gia hạn hợp đồng 1 năm với chuyên gia thể lực kiêm chuyên gia hồi phục Martin Forkel. Như vậy cùng với Giám đốc kỹ thuật Gede, bóng đá Việt Nam đang có sự giúp sức của 3 vị chuyên gia chất lượng tới từ nền bóng đá Đức. Đây sẽ là tiền đề cho những sự phát triển trong tương lai không xa của các đội tuyển bóng đá nước nhà.

HLV Hoàng Anh Tuấn đón tết trong viện

Trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mẹ ruột của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không may bị ngã buộc vị thuyền trưởng U20 Việt Nam phải đón tết trong bệnh viện.

Chia sẻ với báo giới, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Mẹ tôi đã 87 tuổi, chân cẳng cũng thường xuyên đau. Hôm Tết lại bị ngã, chấn thương cột sống, không đi lại được. Tôi phải đưa mẹ vào bệnh viện để các bác sĩ tiện chăm sóc."

Four Four Two tin tuyển thủ Việt Nam đủ sức xuất ngoại thi đấu

Theo quy định mới đây của BTC giải Indonesia Super League 2017, mỗi đội bóng tại Quốc gia này được phép đăng ký một suất ngoại binh có quốc tịch châu Á. Đây sẽ là một cơ hội tốt để các CLB tại Indonesia bổ sung những gương mặt chất lượng chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước việc này, tạp chí Four Four Two cũng thừa nhận một số cầu thủ ĐNÁ trong đó có Việt Nam hoàn toàn đủ sức thi đấu tại giải Indonesia Super League.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 19:05 01/02/2017