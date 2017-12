Thêm bằng chứng Ronaldo sẽ giành bóng vàng 2017

Chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2017 còn chưa chính thức được công bố nhưng hãng thời trang thể thao Nike đã "đi trước đón đầu" bằng cách tung ra sản phẩm mang tên Cristiano Ronaldo.

Vẫn là đôi giày đá bóng thuộc dòng Nike Mercurial Superfly quen thuộc nhưng khác với phiên bản Victorias năm 2016, sản phẩm dành riêng cho fan của CR7 năm nay có tên "Quinto Triunfo" (tạm dịch: chiến thắng thứ 5).

Đôi giày mạ vàng được sản xuất để kỷ niệm Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Twitter.

Theo tiết lột từ 90min.com, chỉ có 1000 đôi Quinto Triunfo được bán ra trên thị trường và đều được đánh số thứ tự ở phần gót. Nike có phần chiều chuộng người hâm mộ hơn năm ngoái khi phiên bản CR7 Victorias chỉ được sản xuất 777 đôi trên toàn thế giới.

Phiên bản Mercurial 2016 ra mắt sau khi Ronaldo giành Quả bóng vàng thứ tư.

Đêm nay vào lúc 01h45, buổi lễ trao giải Quả bóng vàng sẽ diễn ra tại Paris. Truyền thông cùng người hâm mộ đều tin tưởng vào một chiến thắng dành cho Cristiano Ronaldo - siêu sao vừa giành cú đúp Champions League và La Liga trong năm 2017.

Nếu điều này trở thành sự thật, Ronaldo sẽ san bằng kỷ lục số lần giành bóng vàng của đồng nghiệp Lionel Messi (5 lần). Cách đây gần 2 tháng, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng đã đánh bại Messi bảo vệ thành công danh hiệu "The Best - cầu thủ hay nhất năm" do FIFA bình chọn và trao tặng.

Quả bóng vàng Châu Âu

Quả bóng vàng châu Âu là một giải thưởng bóng đá thường niên trao cho nam cầu thủ xuất sắc nhất năm do tạp chí France Football tổ chức thông qua bình chọn của các phóng viên thể thao. Được hình thành từ ý tưởng của phóng viên người Pháp Gabriel Hanot, ban đầu giải thưởng chỉ trao cho các cầu thủ người châu Âu đang chơi cho các câu lạc bộ châu Âu, từ năm 2007 luật bình chọn được mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Bạn có biết: Đã có ba cầu thủ nhận được vinh dự này ba lần, đó là Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten. Platini là cầu thủ duy nhất nhận được giải thưởng trong ba năm liên tiếp, 1983, 1984 và 1985. Trong suốt lịch sử của Quả bóng vàng châu Âu, chỉ có một thủ môn duy nhất nhận được giải thưởng này là Lev Yashin (người Nga, trao năm 1963). Với 7 giải thưởng, Hà Lan và Đức là hai quốc gia có nhiều cầu thủ đạt danh hiệu này nhất. Nhà tổ chức: France Football

Lần đầu tiên: 1956

Dũng Sĩ | 11:23 07/12/2017