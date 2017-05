Sau lượt đấu đầu tiên vòng bảng World Cup U20: Châu Âu mất mặt, Việt Nam làm nên lịch sử

Bảng A

Được đánh giá sẽ là một bảng đấu tử thần nhưng những gì diễn ra sau lượt đấu đầu tiên có thể khiến NHM thất vọng, đặc biệt là màn trình diễn của U20 Argentina, một trong những ứng cử viên vô địch. Dù thi đấu với U20 Anh, nhưng ít ai ngờ các đàn em của Messi đã có một trận đấu tệ hại. Tấn công nhiều, dứt điểm nhiều nhưng không thể xuyên phá được hàng phòng ngự chặt chẽ của U20 Anh, U20 Argentina đã phải trả giá với 3 bàn thua. Bên cạnh đó, tiền đạo Lautaro Martinez còn để lại hình ảnh xấu với chiếc thẻ đỏ sau pha đánh nguội với đối phương.

U20 Anh có chiến thắng thuyết phục.

Ở trận đấu còn lại, vượt qua khó khăn trong những phút đầu tiên, đội chủ nhà Hàn Quốc đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước một U20 Guinea ngây thơ và thi đấu vô cùng hoang dã.

Bảng B

Nước Đức với nền bóng đá trẻ xuất sắc nhất thế giới đã phải nhận một "cái tát" ngay trận ra quân. Lối chơi bài bản của họ đã bị một Venezuela tinh quái, lọc lõi đánh sập. Hai bàn thắng của đội bóng đến từ "xứ sở Hoa Hậu" như hai nhát dao, đâm vào niểm kiêu hãnh của đất nước đang nắm giữ cúp vàng thế giới.

Ronaldo Pena ghi bàn đầu tiên cho giải đấu, góp phần vào chiến thắng 2-0 trước U20 Đức.

Trong trận đấu diễn ra sau đó, Mexico đã toát mồ hôi để có 3 điểm trước đội bóng tí hon Vanuatu. Dù dẫn trước hai bàn nhưng sự chủ quan cùng việc Vanuatu vùng lên mạnh mẽ đã khiến Mexico bị gỡ hòa. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, El Tri mới có được bàn thắng quý giá để rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Bảng C

Thêm một bảng đấu mà đại diện của châu Âu đã thất bại. Trong ngày thi đấu mà hàng tiền đạo dứt điểm quá kém, U20 Bồ Đào Nha đã để thua U20 Zambia với tỉ số 2-1.

Cùng có chiến thắng với Zambia sau lượt đầu tiên là đại diện châu Á Iran. Bàn thắng duy nhất của Mehdikhani giúp đất nước Trung Đông vượt qua Costa Rica với tỉ số tối thiểu.

Bảng D

Dù thất bại trước Uruguay nhưng U20 Italia đã có màn trình diễn tốt hơn rất nhiều so với Đức và BĐN. Cả hai đội bóng đã cống hiến một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao và Italia chỉ chịu thất bại sau cú sút phạt thần sầu của Rodrigo Amaral.

Thi đấu kiên cường, thậm chí cản phá được quả penalty nhưng chung cuộc U20 Italia cũng không thể có điểm trong trận ra quân.

Nhật Bản và Nam Phi cũng đá cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Tuy bị dẫn trước từ rất sớm nhưng với bản lĩnh cùng khả năng tận dụng cơ hội rất tốt, đội bóng châu Á đã lội ngược dòng thành công.

Bảng E

Đúng như dự đoán của các chuyên gia trước giải đấu, U20 Pháp quá mạnh tại bảng E. Thi đấu như đang dạo chơi, đoàn quân của HLV Ludovic Batelli vẫn dễ dàng có được 3 bàn thắng vào lưới Honduras.

Tự hào Việt Nam!

Trong trận đấu còn lại, Việt Nam chúng ta đã không làm hàng triệu CĐV nước nhà phải thất vọng. Dù không được đánh giá cao nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 45 phút đầu tiên thi đấu áp đảo U20 New Zealand. Nếu may mắn hơn, Việt Nam đã có cho mình bàn thắng. Sang hiệp hai, trong bối cảnh thể lực đi xuống, các chàng trai của chúng ta vẫn kiên cường chống trả những đợt tấn công của U20 New Zealand và bảo toàn tỉ số 0-0. Với kết quả này, Việt Nam đã đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại World Cup U20.

Bảng F

Trong trận đấu đầu tiên của bảng này, hai đội bóng đến từ châu Mỹ là Ecuador và Mỹ đã cống hiến một màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Sau 90 phút hấp dẫn, kết quả 3-3 giúp cả hai có được điểm số đầu tiên tại giải.

Ở trận đấu sau đó, Senegal đã chứng tỏ sức mạnh của Á quân châu Phi. Áp đảo ngay từ đầu trận, Senegal có 2 bàn thắng chóng vánh chỉ trong vòng 3 phút. Khoảng thời gian còn lại, "Những chú sư tử Teranga" thi đấu thong dong chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu.

