Kịch bản nào để U20 Việt Nam tạo ra lịch sử tại World Cup?

U20 Việt Nam đang đứng thứ 3 ở bảng E, có 1 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua. Hiệu số của thầy trò Hoàng Anh Tuấn là -4. Với tình hình hiện tại, U20 Việt Nam vẫn có thể tự quyết để giành vé vào vòng knock-out.

Trên lý thuyết, Việt Nam vẫn còn cơ hội để giành vị trí thứ hai trên BXH, qua đó, tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Điều kiện đặt ra là đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn phải thắng Honduras trong khi New Zealand phải thua Pháp để sao cho, Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với New Zealand.

Bảng E của giải U20 World Cup 2017.

Khi ấy, cả 2 đội sẽ có cùng 4 điểm nhưng thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ xếp thứ hai do hơn đối thủ ở chỉ số phụ.

Khả năng nhì bảng

+ U20 Việt Nam đánh bại Honduras 4-0, đồng thời U20 New Zealand thua U20 Pháp 0-2. Lúc này, hiệu số của U20 Việt Nam là +0, còn U20 New Zealand cũng là +0, tuy nhiên U20 Việt Nam đi tiếp nhờ ghi được 4 bàn, còn U20 New Zealand chỉ có 3 bàn.

Kịch bản nào sẽ chờ đợi U20 Việt Nam? Ảnh: Tiến Tuấn.

+ U20 Việt Nam thắng Honduras 3-0, đồng thời U20 New Zealand thua Pháp 0-4. Lúc này, hiệu số của U20 Việt Nam là -1, còn U20 New Zealand là -2.

+ U20 Việt Nam thắng Honduras, đồng thời U20 New Zealand thua đậm từ 6 bàn trở lên. Lúc này, hiệu số của U20 Việt Nam tối thiểu là -3, còn U20 New Zealand chắc chắn từ -4 trở lên (có thể là -5,-6...).

+ Trong trường hợp U20 Việt Nam thắng Honduras 3-0, còn U20 New Zealand thua Pháp 0-3, cả hai đội lúc này đều có hiệu số -1 (ghi 3 bàn và thua 4 bàn). Theo đó, yếu tố fair-play sẽ được tính đến. Đây sẽ là bất lợi với U20 Việt Nam do đã nhận 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ gián tiếp. Trong khi đó, New Zealand mới nhận 4 thẻ vàng.

- Nếu hai đội có cùng số thẻ vàng và thẻ đỏ, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra đội xếp thứ nhì.

Nhìn chung, nếu U20 Việt Nam thắng với tỷ số đậm cách biệt từ 4 bàn trở lên, còn U20 New Zealand thua từ 2 bàn trở xuống, U20 Việt Nam sẽ đi tiếp.

Đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất

Thứ hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

U20 Costa Rica và U20 Nhật Bản đã giành vé đi tiếp nhờ là những đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Lúc này, U20 Việt Nam sẽ cạnh tranh với U20 Đức (4 điểm, ghi 3 bàn và thua 4 bàn, hiệu số là -1).

+ Nếu muốn có thành tích tốt hơn U20 Đức, U20 Việt Nam phải thắng 4 bàn cách biệt. Khi ấy, hiệu số của U20 Việt Nam là +0. Trong trường hợp chỉ thắng 3-0, U20 Việt Nam sẽ có hiệu số -1, cùng 3 bàn thắng và 4 bàn thua như Đức. Tới đây, yếu tố fair-play sẽ được tính đến, và U20 Việt Nam sẽ phải xếp sau đối thủ. Đức đã đá xong 3 trận vòng bảng với 8 thẻ vàng. Việt Nam là 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.

+ Nếu U20 Việt Nam thắng Honduras 4-1, hiệu số lúc này sẽ là -1, ngang bằng với U20 Đức. Song, U20 Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn (ghi 4 bàn, trong khi Đức chỉ có 3 bàn).

+ Một khả năng khác là U20 Việt Nam thắng với tỷ số bất kỳ trước U20 Honduras, đồng thời chờ đợi kết quả phù hợp từ bảng F. Nếu đội thứ ba ở bảng F chỉ có 3 điểm thì U20 Việt Nam sẽ giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8.

Tại bảng F, cả 4 đội đều có khả năng đi tiếp. U20 Saudi Arabia nếu thắng U20 Mỹ sẽ mặc nhiên vào vòng tiếp theo. Trong trường hợp hòa Mỹ, U20 Saudi Arabia sẽ có 4 điểm, hiệu số -1. U20 Ecuador cần thắng U20 Senegal mới hy vọng đi tiếp. Hiệu số của họ là -1. Ở bảng này, U20 Mỹ (hiệu số +1) và U20 Senegal (+1) chia nhau hai vị trí đầu tiên. Nếu Mỹ và Ecuador cùng thắng ở lượt cuối, hai đội Senegal và Saudi Arabia sẽ chia nhau hai vị trí cuối bảng với cùng 3 điểm.

Nguyên Trí | 20:53 27/05/2017