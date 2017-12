Không phải Ronaldo, Messi mới xứng đáng giành Quả bóng vàng 2017

Tiếp nối thành công của năm 2016, Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid chinh phục chức vô địch La Liga và nâng cao danh hiệu Champions League thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất và đang tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu Quả bóng vàng và san bằng kỷ lục 5 lần giành danh hiệu này của Lionel Messi.

Tuy nhiên, Ballon d'Or vốn chỉ là giải thưởng để tôn vinh màn trình diễn của cá nhân. Vì vậy, yếu tố danh hiệu không phải là điều kiện tiên quyết để quyết định ai sẽ trở thành chủ nhân của giải thưởng cá nhân cao quý do tạp chí France Football trao tặng. Chính Messi và Ronaldo đã chứng minh điều này vào năm 2010, 2012 và 2013.

Tính đến thời điểm trước lễ trao tặng Quả bóng vàng diễn ra, Lionel Messi đã ghi 47 bàn trong năm 2017, trong khi Cristiano Ronaldo chỉ có 38, sở hữu số đường kiến tạo vượt trội so với đồng nghiệp bên phía Real Madrid (14 so với 8). Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của CR7 cũng không thể so sánh với với M10 (18,69% so với 23.41%).

Màn trình diễn ấn tượng của Messi đã được chứng minh qua danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu, khi anh cân bằng kỷ lục 4 lần giành danh hiệu này của chính đối thủ truyền kiếp Cristiano Ronaldo. Ronaldo - chủ nhân của giải thưởng Chiếc giày vàng năm 2008, 2011, 2014, 2015 thậm chí còn không lọt nổi vào top 5 do chỉ nổ súng 25 lần tại giải quốc nội mùa trước.

Phong độ ổn định của Messi được duy trì xuyên suốt trong năm 2017. Tại La Liga năm nay, "El Pulga" đã có 13 bàn sau 14 lần ra sân giúp Barca vững vàng ở ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đang trải qua quãng thời gian phong độ chạm đáy khi mới chỉ có 2 pha lập công sau 10 lần ra sân.

So sánh màn trình diễn của Ronaldo và Messi tại La Liga mùa này.

Màn trình diễn của Ronaldo trong thời gian gần đây cũng không thực sự ổn định. Mùa giải trước, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng trải qua quãng thời gian đầu mùa chật vật. CR7 chỉ thực sự tỏa sáng trong khoảng 6 tuần, từ giữa tháng tư và đầu tháng 6. Đây là khoảng thời gian Ronaldo ở điểm rơi phong độ và giúp Real trở thành CLB đầu tiên hóa giải lời nguyền tại đấu trường Champions League.

Chân sút 32 tuổi ghi 8 trên tổng số 10 bàn thắng của Real vào lưới Bayern và Atletico, giúp đội bóng Hoàng gia vượt qua 2 cửa ải khó khăn trước khi tỏa sáng với cú đúp trong trận chung kết với Juventus tại Cardiff.

Những màn trình diễn trước Bayern, Atletico và Juventus sẽ là điểm cộng cho Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay. Tuy nhiên trong năm qua, Messi cũng không thiếu những khoảnh khắc "cân team" giống như đồng nghiệp người Bồ Đào Nha.

Messi khiến SVĐ Bernabeu chìm trong câm lặng sau khi ghi bàn nhấn chìm Real Madrid.

Hãy nhớ về trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup 2018 cho ĐT Argentina, một mình Messi đã ghi 3 bàn để cứu cả nền bóng đá quê nhà. Không thể không nhắc đến trận siêu kinh điển lượt về mùa giải 2016/17, trong khi Ronaldo im tiếng, Messi một lần nữa tỏa sáng với 2 bàn thắng đẳng cấp giúp Barca đánh bại kình địch Real ngay tại Bernabeu.

Màn ăn mừng giơ áo của "El Pulga" đã nhắc nhở người hâm mộ rằng trước mắt họ đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và điều này cần được công nhận thêm một lần nữa ở buổi lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra vào đêm nay tại Paris.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014. Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016. Ngày sinh: 05/02/1985

Chiều cao: 1.85 m

Số áo: 7

Lionel Messi

Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng. Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro. Ngày sinh: 24/06/1987

Chiều cao: 1.69 m

Số áo: 10

Quả bóng vàng Châu Âu

Quả bóng vàng châu Âu là một giải thưởng bóng đá thường niên trao cho nam cầu thủ xuất sắc nhất năm do tạp chí France Football tổ chức thông qua bình chọn của các phóng viên thể thao. Được hình thành từ ý tưởng của phóng viên người Pháp Gabriel Hanot, ban đầu giải thưởng chỉ trao cho các cầu thủ người châu Âu đang chơi cho các câu lạc bộ châu Âu, từ năm 2007 luật bình chọn được mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Bạn có biết: Đã có ba cầu thủ nhận được vinh dự này ba lần, đó là Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten. Platini là cầu thủ duy nhất nhận được giải thưởng trong ba năm liên tiếp, 1983, 1984 và 1985. Trong suốt lịch sử của Quả bóng vàng châu Âu, chỉ có một thủ môn duy nhất nhận được giải thưởng này là Lev Yashin (người Nga, trao năm 1963). Với 7 giải thưởng, Hà Lan và Đức là hai quốc gia có nhiều cầu thủ đạt danh hiệu này nhất. Nhà tổ chức: France Footbal lLần đầu tiên: 1956

Dũng Sĩ | 06:36 07/12/2017