Dự đoán chung kết FA Cup: Chelsea đè bẹp Arsenal?

Chelsea sau chức vô địch Premier League đang hướng tới một mùa giải đại thành công và đã sẵn sàng để lập cú đúp với chức vô địch FA Cup. Ngược lại, sau những kết quả đáng thất vọng ở mùa giải năm nay (nằm ngoài Top 4), Arsenal rất muốn gõ gạc lại thể diện ở trận chung kết FA Cup. Tuy vậy, mọi thứ dường như đang chống lại thầy trò HLV Arsene Wenger.

Arsenal tan hoang hàng thủ khi Koscielny bị treo giò trong trận chung kết.

Chuyên gia Sky Sports, Paul Merson nhận định, trong ngày mà Arsenal sở hữu đội hình tốt nhất, họ cũng không dễ để có được kết quả tốt trước Chelsea, huống hồ chi đội hình của Pháo thủ đang tan hoang ở khu vực hàng thủ.

Theo đó, cả Laurent Laurent Koscielny và Gabriel Paulista, Shkodran Mustafi đều không thể ra sân do án treo giò và chấn thương. Hy vọng của Wenger sẽ đặt hết vào một Per Mertesacker già nua, chậm chạp cùng với một Rob Holding đầy trẻ trung nhưng thiếu kinh nghiệm. Do đó, sẽ là một cú sốc nếu Chelsea thất bại trong trận chung kết.

Trước đó, Tottenham là đội bóng chơi hay hơn Chelsea ở bán kết nhưng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần, thì thử hỏi Arsenal làm sao có thể ngăn được sức công phá mạnh mẽ của hàng công Chelsea? Rõ ràng, hàng thủ đang là mối hiểm họa thực sự dành cho Arsenal.

Eden Hazard và Diego Costa là 2 mũi khoan phá lợi hại của Chelsea. Khi không có được những quân bài tốt nhất ở hàng thủ, Arsenal chẳng khác nào trở thành “miếng mồi ngon” cho Hazard và Costa xâu xé. Rất khó để khóa chặt bộ đôi này.

Eden Hazard sẽ là mối nguy hiểm thường trực đối với hàng thủ Arsenal.

Arsenal lần đầu tiên trong kỷ nguyên Arsene Wenger đã không thể giành được vé dự Champions League và tinh thần của họ đang xuống rất thấp. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đoàn quân của HLV Antonio Conte hạ gục đối thủ, đoạt được cú đúp, qua đó khép lại một mùa giải đại thành công.

Hiện tại, trong tay HLV Wenger chỉ có mỗi Alexis Sanchez là đáng để kỳ vọng. Chân sút người Chile đang trải qua một mùa giải bùng nổ khi ghi được 24 bàn thắng ở Premier League nhưng chỉ một mình anh là không đủ để xuyên phá được hàng thủ Chelsea. ‘Thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ Chelsea có đủ cả, và họ sẽ thu về được một chiến thắng dễ dàng.

Chuyên gia dự đoán: Chelsea 3-1 Arsenal

Video Arsenal 3-0 Chelsea (lượt đi NHA mùa 2016/17):

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:24 27/05/2017