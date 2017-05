U20 Việt Nam làm nên lịch sử bóng đá Đông Nam Á



Như vậy kết thúc 90 phút trận đấu gặp U20 New Zealand, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước đối thủ. Nếu may mắn hơn trong 45 phút hiệp một và cụ thể là tình huống của Hoàng Đức ở hiệp thi đấu thứ hai U20 Việt Nam đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên tham dự VCK U20 thế giới nhưng U20 Việt Nam có điểm cũng làm giúp các chàng trai trẻ của chúng ta đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á, bởi trước đó các đội bóng tham dự đều trắng tay không có điểm số nào để rời VCK U20 World Cup. Duy nhất có U20 Việt Nam làm được đến thời điểm hiện tại.

Có 1 điểm trước New Zealand, U20 Việt Nam vẫn làm nên lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Hà Nội I chiếm ngôi đầu của PP Hà Nam

Kết thúc lượt trận thứ 4 của giải VĐQG nữ 2017, các cô gái Hà Nội I đã chính thức chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Theo đó, ở trận đấu chiều ngày 22/5, Hà Nội I đối đầu với các cô gái TP.HCM II, được đánh giá cao hơn về mọi mặt nên việc các cô gái đến từ thủ đô giành chiến thắng 2-0 trước TP.HCM II cũng là điều dễ hiểu. Với việc có được 3 điểm chiều nay, Hà Nội có được 10 điểm nhưng do hiệu số bàn thắng bại cao hơn PP Hà Nam nên các cô gái thủ đô tạm chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó việc chưa có được điểm số nào sau 4 vòng đấu Hà Nội II và TP.HCM II vẫn ngụp lăn dưới đáy bảng xếp hạng.

Nhà báo Anh khen ngợi U20 Việt Nam

Nhà báo Anh khen ngợi màn thể hiện của U20 Việt Nam.

Chứng kiến những gì u20 Việt Nam thể hiện trước U20 New Zealand, nhà báo người Anh John Duerden tấm tắc khen ngợi U20 Việt Nam: "U20 Việt Nam chơi tốt đấy. Với những gì đã thể hiện các cầu thủ U20 Việt Nam càng thi đấu càng trưởng thành. Tôi rất thích tâm lý của các cầu thủ hôm nay. U20 Việt Nam chơi bóng bằng quyết tâm rất cao. Đội tuyển các bạn muốn chiến thắng và thi đấu rất quyết liệt. U20 Việt Nam không hề cho thấy sự e dè trước U20 New Zealand và tỏ ra cực kỳ tự tin. Điều này khiến U20 New Zealand bị sốc. Họ khá lúng túng khi vấp phải một đối thủ như vậy.”

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 21:00 22/05/2017