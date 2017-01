Đại diện HAGL nói về chỉ tiêu ghi bàn của Công Phượng

Phía HAGL muốn Công Phượng thi đấu thoải mái để nhanh chóng tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất

Đánh giá về sự tái xuất trong màu áo đội bóng phố Núi của tiền đạo người Nghệ An, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Công Phượng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HAGL. Cậu ấy sẽ là thủ lĩnh trên hàng công của đội bóng ở mùa giải này. Tuy nhiên chúng tôi chưa đưa ra bất cứ chỉ tiêu nào về số bàn thắng cho Công Phượng tại V-League 2017. Hy vọng rằng, khi Phượng ra sân thường xuyên, cậu ấy sẽ có cảm giác bóng tốt nhất và đáp ứng được nhiệm vụ ghi bàn vào lưới đối phương”.

Than Quảng Ninh thiệt quân trước trận gặp Hà Nội FC

Ngày 7/1 tới, Than Quảng Ninh sẽ gặp chủ nhà Hà Nội FC trong khuôn khổ trận khai mạc V-League 2017 mà không có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Kizito. Ngoại binh này hiện có tên trong danh sách ĐTQG Uganda chuẩn bị tham dự giải bóng đá vô địch châu Phi (CAN) 2017. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 17/1-5/2, đồng nghĩa với việc tiền vệ này sẽ không thể cùng Than QN tham dự V-League từ những vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2017.

Xuân Trường dùng tiền thưởng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Gom 40 triệu đồng tiền thưởng, Xuân Trường chia sẻ anh sẽ trích một phần ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và giúp đỡ một người anh kết nghĩa đang bị bệnh hiểm nghèo. Tiền vệ tài năng này thổ lộ, món tiền không lớn nhưng đấy là tình cảm của anh muốn san sẻ cho những mảnh đời bất hạnh khác.

Công Vinh làm quyền chủ tịch CLB TP.HCM: "Tôi đã chuẩn bị từ trước mấy năm"

“Tôi đã chuẩn bị trước mấy năm và định hướng từ đầu chứ ko phải nghỉ bóng đá mới nhảy sang lĩnh vực này. Tôi đã chuẩn bị mọi kiến thức và tâm lý để làm việc này”, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ sau lễ xuất quân của CLB TP.HCM.

VFF xử lý nghiêm những hành vi thô bạo

Trong nỗ lực gầy dựng lại uy tín, hình ảnh của bóng đá Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo các đội bóng tham gia giải Vô địch quốc gia V-League, hạng Nhất 2017 sắp khai mạc. Trong tinh thần của công văn, Chủ tịch Lê Hùng Dũng lưu ý Ban Kỷ luật VFF xử lý nghiêm khắc những vi phạm, nhằm ngăn chặn hành vi thi đấu thô bạo, biểu hiện thiếu tôn trọng ban tổ chức, trọng tài, giám sát.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 08:28 06/01/2017