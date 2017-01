Becamex Bình Dương “chết hụt” trên sân Long An

Các cầu thủ Long An (đỏ) đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng trận đấu. Ảnh: Đình Viên.

Đúng như đánh giá của các nhà chuyên môn, Long An và Becamex Bình Dương không còn là những ông lớn của V-League. Ở thời điểm hiện tại cả hai đang có quá nhiều sự thay đổi cả trong đội hình và trên băng ghế chỉ đạo, chính những yếu tố trên khiến cuộc chiến cũng thêm phần hạ nhiệt.

Dù Becamex Bình Dương chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà, thế nhưng chủ nhà Long An cũng không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra. Bộ đôi tiền đạo Apollon, Oseni bên phía đội bóng áo đỏ chơi máu lửa nhưng hiệu xuất thì không thật sự cao. Vậy nên, trong 45 phút đầu tiên không có nhiều tình huống đang chú được tạo ra.

Bước sang hiệp hai, cả HLV Trần Bình Sự (Bình Dương) và HLV Ngô Quang Sang (Long An) đã có những sự thay đổi người nhằm tạo nên sự khác biệt của trận đấu. Phút 60, Oseni có cơ hội khai thông thế bế tắc, tuy nhiên tiền đạo của Long An lại không chiến thắng được thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, niềm vui đã đến với các cầu thủ Long An ở phút 73, tiền đạo Oseni có pha treo bóng chính xác để Phương Tâm băng vào dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Những cuộc chiến của Long An - Bình Dương không còn hấp dẫn như xưa. Ảnh: Đình Viên.

Dù bị dẫn bàn nhưng Becamex Bình Dương vẫn rất bế tắc trong các pha tấn công, tưởng chừng như tỉ số 1-0 đã nghiêng về chủ nhà Long An. Đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Nam Anh để bóng chạm tay trong vòng cấm, Becamex Bình Dương được hưởng quả sút 11m. Trên chấm phạt đền Anh Đức ghi bàn san bằng cách biệt 1-1, mang về 1 điểm quý giá cho Bình Dương.

“Chết hụt” trước Long An, HLV Trần Bình Sự cho rằng các cầu thủ Becamex Bình Dương vẫn chưa tìm lại được sự gắn kết trong đội hình. Bên cạnh đó vẫn chưa giám sử dụng các cầu thủ trẻ, bởi họ mới 19 tuổi quá non kinh nghiệm. Như vậy, sau hai trận ở V-League 2017, Becamex Bình Dương có được 1 điểm, với 1 trận hòa và 1 trận thua.

Bàn thắng:

Long An: Phương Tâm (73')

Bình Dương: Anh Đức (90+4)

Đội hình xuất phát:

Long An: Minh Nhựt, Tấn Tài, Quí Sửu, Tài Lộc, Quang Thanh, Apollon, Tấn Tài, Nam Anh, Hoàng Lâm, Oseni, Văn Nam.

B.Bình Dương: Tấn Trường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Sunday, Ndabashinze, Anh Đức, Tấn Tài, Văn Hà, Xuân Thành, Huỳnh Phú, Hoàng Max.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:00 13/01/2017