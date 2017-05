Trọng tài châu Phi bắt chính trận U20 Việt Nam vs U20 New Zealand

Tổ trọng tài người Cameroon điều khiến trận U20 Việt Nam vs U20 New Zealand.

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin trước trận gặp U20 New Zealand: 14h ngày 21/5 theo giờ địa phương, diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 New Zealand. HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin trả lời truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh.

Hôm nay (21/5), FIFA đã công bố tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu U20 Việt Nam vs U20 New Zealand. Theo bản danh sách này, ông Alioum Alioum sẽ bắt chính cùng hai trọng tài biên là ông Evarist Menkouande và ông Elvis Noupue. Cả ba trọng tài kể trên đều có quốc tịch Cameroon.

Trọng tài chính Alioum Alioum sinh ngày 1/1/1982 tại Cameroon. Ông được công nhận là trọng tài cấp FIFA để bắt các giải đấu quốc tế từ năm 2008.

Giải đấu lớn gần đây trọng tài 35 tuổi cầm còi là Vòng loại FIFA World Cup 2018 khu vực Châu Phi. Trước đó, ông cũng từng bắt chính 2 trận đấu trong khuôn khổ FIFA U20 World Cup 2013 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay, Ông Alioum đã bắt chính 72 trận đấu quốc tế.

Trọng tài chính điều khiển trận U20 Việt Nam vs U20 New Zealand sẽ được hỗ trợ công nghệ VAR (xác định tình huống bằng xem lại video).

Trong trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand diễn ra trên sân vận động Cheonan vào ngày mai (22/5), trọng tài Alioum sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ VAR (video assistant referee, tạm dịch: công nghệ hình ảnh hỗ trợ trọng tài). Ông Deidhiou Malang người Senegal sẽ phụ trách công nghệ VAR để hỗ trợ trọng tài chính.

Trong trận đấu khai mạc hôm 20/5 giữa U20 Anh vs U20 Argentina, tiền đạo chủ lực Lautaro Martinez của U20 Argentina phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài chính xem lại video pha giật cùi chỏ của anh với hậu vệ Tomori.

FIFA đã chính thức công bố sẽ áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) trong toàn bộ các trận đấu tại U20 World Cup 2017. FIFA hi vọng điều này sẽ giúp cho trọng tài chính trên sân xử lý chính xác hơn các tình huống gây tranh cãi, đặc biệt là các tình huống có liên quan tới bàn thắng, phạt đền…Trọng tài có quyền tạm dừng trận đấu để xem lại video tình huống trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

U20 Việt Nam hát quốc ca với niềm vinh dự và tự hào: Để tránh sai sót trong nghi thức trận đấu, FIFA đã thử phát quốc ca Việt Nam để xác thực tính chính xác. Theo phản xạ rất tự nhiên, khi nền nhạc vang lên, toàn đội đã đứng nghiêm trang và hát vang quốc ca với tất cả niềm vinh dự và tự hào dân tộc.

Trọng tài chính điều khiển trận U20 Việt Nam vs U20 New Zealand, ông Alioum Alioum khá uy tín ở châu Phi. Vị trọng tài người Cameroon từng điều hành các giải Africa Nations Cup vào các năm 2017, 2015, 2013, 2012, CAF Confederation Cup - một giải bóng đá chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ bóng đá hạng 2 ở Châu Phi từ năm 2011 đến năm 2017, CAF Champion League - giải bóng đá quốc tế hàng năm cho các câu lạc bộ hạng nhất tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Châu Phi...

