Tính kỷ luật – Vũ khí của U20 Việt Nam ở VCK U20 World Cup 2017?

Đây là lần đầu tiên đội tuyển U20 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U20 World Cup. Do đó, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận được sự quan tâm chu đáo của VFF. Đội tuyển U20 Việt Nam có đợt tập trung kéo dài hơn 2 tháng và chuyến tập huấn châu Âu trong 2 tuần tại Đức để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất thế giới dành cho lứa cầu thủ U20.

U20 Việt Nam gây ấn tượng với các chuyên gia Đức về tính kỷ luật.

Trong chuyến tập huấn tại Đức, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, sau trận thua tối thiểu trước U23 Borussia M’gladbach, đội tuyển U20 Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong trận gặp U21 Roda JC trên đất Hà Lan. Ở trận đấu này, dù thua kém đối thủ về thể hình nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn rất biết cách để tạo nên bất ngờ khi vùi dập đối thủ với tỷ số chung cuộc 4-0.

Chứng kiến màn trình diễn của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn ở trận đấu này, một chuyên gia Đức bày tỏ sự ấn tượng ở tính kỷ luật của các cầu thủ. Thái Quý, Tấn Tài cùng các đồng đội đã tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật của ban huấn luyện đề ra từ đầu đến cuối trận.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí trong nước sau chiến thắng ấn tượng này, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết bên cạnh tỷ số trận đấu, ông cũng hài lòng với những gì các học trò thể hiện: “Cái được nhất mà tôi thấy là về mặt chiến thuật các em tuân thủ rất tốt. Quan điểm làm việc của đội bóng là tính kỷ luật trên sân. Các cầu thủ chơi kỷ luật, từ đầu đến phút cuối cùng”.

Do đây là lần đầu tiên U20 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U20 World Cup, do đó, những yếu tố như thể lực, tốc độ lẫn trình độ của các tuyển thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với những đối thủ khác nằm chung bảng đấu như Honduras, Pháp hay New Zealand. Nhận thấy những điểm yếu của đội tuyển U20 Việt Nam thời điểm hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã nhiều lần khẳng định tính kỷ luật sẽ là một thứ vũ khí tốt nhất của đội tuyển khi bước vào hành trình tại U20 World Cup 2017.

Sự tuân thủ nghiêm ngặt về kỷ luật của tuyển thủ U20 Việt Nam ở thời điểm hiện tại khiến cho chính người Đức bất ngờ. Một chuyên gia Đức từng tiến hành kiểm tra y tế cho đội tuyển U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại châu Âu đánh giá: “Từ trước tới giờ, chưa bao giờ chúng tôi làm việc với những cầu thủ có kỷ luật cao đến như vậy”.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại châu Âu vào ngày 28/4 tới, đội tuyển U20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ trở về nước tiếp tục tập luyện. Trong quãng thời gian này, Trọng Đại cùng các đồng đội sẽ tiếp tục có trận giao hữu với những “đàn em” của Messi trên sân Thống Nhất vào ngày 10/4 trước khi toàn đội di chuyển sang Hàn Quốc chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng bảng U20 World Cup 2017.

Hoàng Anh | 09:00 26/04/2017