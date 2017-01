Morgan Schneiderlin: Người Pháp không biết mộng mơ ở Nhà hát

Mùa hè 2015, Van Gaal gây sốc khi cùng lúc công bố hai bản hợp đồng chất lượng ở khu trung tuyến: Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneigerlin. Trên mạng xã hội, các cổ động viên “Quỷ đỏ” phấn khích tột độ. Thậm chí, họ còn dựng lên chuyện hài hước rằng, Van Gaal yêu cầu Ed Woodward chiêu mộ Schweinsteiger qua điện thoại nhưng vì… sóng yếu nên vị Phó Chủ tịch này chỉ nghe được âm “Sch…” và quyết định mua nốt hai người để khỏi phải lỡ việc. Tất nhiên, ấy chỉ là câu chuyện bông đùa được thêu dệt bởi sự hưng phấn của những người yêu mến nửa đỏ thành Manchester. Van Gaal hiểu rằng tuyến giữa của M.U quá mỏng và họ cần những nhân tố mới để tăng sức chiến đấu cho hàng tiền vệ.

Schneiderlin (trái) từng rất được kỳ vọng khi cập bến Man United vào mùa hè 2015.

Nếu Schweinsteiger được đánh giá cao ở yếu tố kinh nghiệm, đẳng cấp thì Schneiderlin là một trong những tiền vệ trung tâm triển vọng nhất của Premier League khi ấy. Anh có khả năng làm chủ trung tuyến, đánh chặn tốt và luân chuyển bóng nhanh nhạy, chuẩn xác. Hai mùa giải chơi cho Southampton, tiền vệ người Pháp là một mỏ neo cực kỳ chắc chắn.

Schneiderlin sở hữu số đường chuyền trung bình 56,57 lần mỗi trận với độ chuẩn xác 89%. Nếu so với tiền vệ trung tâm số một của Man Utd khi ấy là Michael Carrick (58,58 lần/90 phút và 90%), sự khác biệt cả hai không quá lớn. Thậm chí anh còn vượt trội Carrick về khả năng tắc bóng (3,25 lần/90 phút so với 1,17) và số cơ hội tạo ra (0,82 lần/90 phút so với 0,49). Hơn nữa, ở tuổi 25, anh đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp và có thời gian để hoàn thiện kỹ năng của mình. Ai cũng nghĩ con số 25 triệu bảng khi ấy là mức giá quá hời mà Man Utd đã chi ra để sở hữu tiền vệ người Pháp trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng cầu thủ đang lạm phát phi mã.

Schneiderlin đã không thay thế được vai trò của Michael Carrick.

Thế rồi, những ngày tươi đẹp với Schneiderlin trôi qua rất nhanh. Anh không thể tỏa sáng dưới bàn tay Van Gaal và cũng nằm ngoài kế hoạch của Jose Mourinho. Gần hai năm tại “Nhà hát của những giấc mơ”, cầu thủ người Pháp chỉ có 47 trận ra sân trong màu áo “Quỷ đỏ”, 8 trong số đó dưới triều đại của “Người đặc biệt” ở mùa giải này với 3 lần tại Premier League (chỉ vỏn vẹn 11 phút). Sau rất nhiều thử nghiệm, Mourinho chấp nhận đặt niềm tin vào Carrick mặc dù tiền vệ người Anh đã xấp xỉ 36 tuổi. Schneiderlin hiểu rằng anh không có cơ hội và đành chấp nhận ra đi trong tư thế cúi đầu. Sau chiến thắng 2-0 trước Hull City ở bán kết lượt đi Capital One Cup, Mourinho thổ lộ tương lai của Schneiderlin trên Sky Sports: “Không có chi tiết cụ thể. Nhưng trước trận đấu, tôi đã được ngài Ed Woodward thông báo rằng mọi thứ sắp hoàn tất. Morgan nhiều khả năng sẽ đến Everton.”

Điều gì đã khiến Schneiderlin từ vị thế là một trong những tiền vệ trung tâm triển vọng nhất Premier League thành “kẻ vô dụng” trong mắt Mourinho? Có rất nhiều lý do: từ sơ đồ chiến thuật, vị thế của câu lạc bộ, áp lực phải tỏa sáng ngay tức khắc và đương nhiên phần lớn phụ thuộc vào chính bản thân Schneiderlin. Tiền vệ người Pháp không có đủ tài năng và nỗ lực để vượt lên chính mình. Anh thường trầm ngâm, lặng lẽ trên băng ghế dự bị, thi đấu nhạt nhòa, thiếu lửa trong những lần hiếm hoi được vào sân. Bản thân anh khiến người ta liên tưởng đến cầu thủ đồng hương Yohan Cabaye: tỏa sáng ở đội bóng nhỏ nhưng không thể hiện được nhiều ở những “ông lớn”.

Chuyển đến Everton sẽ là cơ hội để Schneiderlin làm lại từ đầu.

Gia nhập Everton trong những ngày tới, Schneiderlin sẽ có cơ hội để làm lại sự nghiệp khi tái ngộ Ronald Koeman - người thầy cũ của anh tại Southampton. Huấn luyện viên người Hà Lan đang ấp ủ nhiều tham vọng tại sân Goodison Park và Schneiderlin sẽ là thành phần quan trọng trong kế hoạch của ông. Hơn nữa, ở Everton, áp lực sẽ ít hơn rất nhiều so với Man Utd. Đó là những điều kiện vô cùng thuận lợi để anh tìm lại niềm vui chơi bóng và cứu vãn sự nghiệp.

Ở tuổi 27, Schneiderlin cần phải vượt qua những định kiến để khẳng định mình. Bằng không, anh mãi là kẻ thất bại.

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam | 01:10 14/01/2017