‘Không phải Ronaldo, Messi hay nhất năm 2016’

Tại buổi phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên của đội tuyển Ai Cập Hector Cuper chia sẻ: “Lionel Messi là đồng hương, và tôi bình chọn cậu ấy giành giải thưởng The Best. Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều này ảnh hưởng đến quyết định bầu cho Messi.” Đây là danh hiệu cá nhân do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức lấy lá phiếu từ huấn luyện viên và thủ quân của các đội tuyển quốc gia.

Lionel Messi có màn trình diễn nổi bật trong năm 2016 nhưng lại thiếu may mắn khi khoác áo đội tuyển Argentina. Ảnh: Getty Images.

Năm vừa qua, Lionel Messi ghi 59 bàn và thực hiện 31 pha kiến tạo cho câu lạc bộ Barca và đội tuyển quốc gia Argentina. Trong đó, anh có 51 lần lập công và thực hiện 25 pha kiến tạo sau 51 trận khoác áo đội chủ sân Nou Camp.

“Tôi thấy Lionel Messi là cầu thủ hay nhất thế giới năm 2016. Chúng ta đang đề cập đến màn trình diễn suốt một năm. Cậu ấy đã góp phần giúp Barca giành cú đúp danh hiệu tại giải quốc nội (Tây Ban Nha),” huấn luyện viên Hector Cuper cho hay.

Messi đã làm mọi thứ để giúp đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2016 nhưng không may mắn khi thất bại ở trận chung kết. Đội tuyển bóng đá xứ sở tango thua Chile 2-4 trong loạt sút luân lưu 11 m. Đây là lần thứ 3 liên tiếp anh thất bại ở chung kết của một giải đấu lớn (Copa America 2015, 2016 và World Cup 2014).

Vị thuyền trưởng của đội tuyển Ai Cập nhận định: “Ronaldo cũng có màn trình diễn tốt nhưng chưa đủ xuất sắc để giành giải thưởng The Best. Danh hiệu tập thế đã giúp cậu ấy chiếm ưu thế trong các cuộc bình chọn giải thưởng cá nhân.”

Lionel Messi ghi 59 bàn trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia năm 2016, trong khi Ronaldo xếp thứ hai với tổng cộng 55 bàn. Ảnh: Opta.

Đức Mạnh | 10:21 03/01/2017