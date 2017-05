Điểm tin sáng bóng đá Việt Nam 20/5: U20 Việt Nam được quan tâm đặc biệt tại Hàn Quốc

Long An “đỏ mắt” tìm quân lượt về V-League 2017

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa giai đoạn 2 V-League 2017 sẽ chính thức khởi tranh, với những gì đang diễn ra ở Long An buộc HLV Minh Phương phải thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại CLB Long An vẫn chưa có bản hợp đồng nào thật sự chất lượng. Ngoài trung vệ Hoàng Lâm trở lại, Long An vẫn đang tiếp tục thử lửa những gương mặt mới. Trong trận đấu giao hữu mới đây trước với đội bóng hạng nhất Tây Ninh, Long An vẫn chấp nhận thất bại 0-1, đây là điều khiến người hâm mộ bóng đá Bến Lức hết sức lo lắng cho giai đoạn lượt về.

Trọng Đại bỏ tập ở U20 Việt Nam

Ở buổi tập thứ 3 của U20 Việt Nam tại Cheonan – Hàn Quốc đã có trường hợp chấn thương của cựu đội trưởng Trọng Đại. Được biết, Trọng Đại phải chạy bộ riêng phía ngoài cùng chuyên gia thể lực Martin Forkel. Tiền vệ khoác áo CLB Viettel đau gân cổ chân phải và được bác sỹ băng trắng vùng bị đau. Hiện tại thể trạng của Trọng Đại vẫn chưa ở mức tốt nhất vậy nên nếu thi đấu đối kháng rất dễ dẫn đến chấn thương. Được biết sáng 20/5, U20 Việt Nam sẽ nghỉ tập giao lưu cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Buổi chiều chúng ta tập luyện bình thường.

U20 Việt Nam được quan tâm đặc biệt ở Hàn Quốc

U20 Việt Nam được quan tâm đặc biệt tại Hàn Quốc. Ảnh: Nhật Đoàn.

Chỉ trong hơn 2 ngày có mặt tại Cheonan – Hàn Quốc, U20 Việt Nam đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của kiều bào Việt Nam sinh sống làm việc tại đây. Bên cạnh đó ở buổi tập đầu tiên lãnh đạo thành phố Cheonan – Hàn Quốc đã tặng hoa gửi lời chúc mừng U20 Việt Nam. Tại các quầy vé trận Việt Nam gặp New Zealnad không ít CĐV xứ Kim Chi đã mua vé vào sân để ủng hộ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Sáng ngày 20/5, U20 Việt Nam đã được Đại sứ quán của Việt Nam tại Hàn Quốc gặp gỡ, thăm hỏi và gửi lời chúc thi đấu thành công tại VCK U20 World Cup 2017.

Thái Sung được Huỳnh Đức trao cơ hội đá lượt về V-League 2017

Sau giai đoạn tập chay và gần như đánh bóng băng ghế dự bị ở giai đoạn 1 V-League 2017 trong màu áo SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, mới đây HLV Huỳnh Đức bất ngờ đăng ký Thái Sung cho giai đoạn lượt về V-League 2017. Nhận xét về phong độ hiện tại của Thái Sung trong thời gian gần đây, một thành viên của ban huấn luyện SHB Đà Nẵng cho hay: “Thái Sung đã tiến bộ hơn rất nhiều ở quãng thời gian vừa qua. Sáng nay, Thái Sung đã vượt qua vòng kiểm tra thể lực lẫn sức khỏe và sẽ được đăng ký ở giai đoạn lượt về." Chăc chắn thông tin Thái Sung chính thức được đăng ký giai đoạn lượt về trong màu áo SHB Đà Nẵng khiến người hâm mộ bóng đá sông Hàn không giấu nỗi niềm vui.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 10:00 20/05/2017