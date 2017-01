Bốc thăm cúp FA: Chelsea chạm trán đội đã hạ gục Liverpool

Vào rạng sáng ngày 31/01 hôm nay, BTC cúp FA đã tiến hành tổ chức bốc thăm chia các cặp đấu tại vòng 5. Nhìn chung, các cặp đấu tại vòng đấu sắp tới của cúp FA năm nay cũng không có nhiều điểm nhấn, khi các đội bóng tại Ngoại hạng Anh đều không phải chạm trán với nhau từ quá sớm.

Tuy nhiên trong số 8 cặp đấu vừa được công bố, vẫn có một vài trận đấu rất kỳ vọng. Trong đó việc Chelsea đối đầu cùng Wolverhampton có lẽ sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ NHM.

Cần biết rằng Wolverhampton chính là đội bóng đã tạo nên cơn chấn động rất lớn tại vòng 4 vừa qua, khi bất ngờ hạ gục Liverpool với tỷ số 2-1 ngay tại Anfield. Liệu Chelsea, đội bóng đang dẫn đều giải đấu số một tại Xứ sở sương mù, có thể hóa giải 'hiện tượng' mang tên Wolverhampton? Hãy cùng chờ xem.

Video thất bại của Liverpool trước Wolverhampton

Một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý tại vòng đấu này, đó chính là cuộc chạm trán giữa Fulham và Tottenham Hotspur, một trận Derby thành London. Với những Manchester United, Manchester City và Arsenal, cơ hội đi tiếp của các đội bóng này là rất lớn khi đối thủ của họ đều là những đội bóng không quá đáng ngại như Blackburn Rovers, Huddersfield Town và Sutton United.

Các trận đấu tại vòng 5 cúp FA sẽ diễn ra từ ngày 17 tới ngày 22/2.

Burnley vs Lincoln City

Fulham vs Tottenham Hotspur

Blackburn Rovers vs Manchester United

Sutton United vs Arsenal

Middlesbrough vs Oxford United

Wolverhampton Wanderers vs Chelsea

Huddersfield Town vs Manchester City

Millwall vs Derby County/Leicester City

