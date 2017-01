Siêu mẫu Kendall Jenner quyết chinh phục Ronaldo bằng loạt ảnh nóng

Kendall Jenner năm nay chỉ mới 21 tuổi, là em gái của siêu mẫu Kim Kardashian. Cũng như cô chị, Jenner sở hữu khuôn mặt gợi tình cùng 3 vòng vô cùng nóng bỏng.

Kendall Jenner là một người mẫu thời trang và nhân vật truyền hình Mỹ. Cô lần đầu tiên được sự chú ý của công chúng là vào năm 2007 khi xuất hiện trong show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Jenner đã có sự đột phá trong năm 2014, khi cô trở thành người mẫu chuyên nghiệp xuất hiện trên các sàn catwalk cao cấp tại các tuần lễ thời trang ở New York, Milan và Paris.

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 17:18 04/01/2017