(BongDa.com.vn) - Xenia Deli sinh ngày 27/10/1989, tại Basarabeasca, Moldova. Cô nàng cao 1m7 bắt đầu nổi tiếng sau khi xuất hiện trong MV 'What do you mean' của Justin Bieber.

