Liverpool chiếm 9/11 vị trí ở ĐH kết hợp với Everton - Bóng Đá

Đêm nay (10/12), Liverpool sẽ có trận đấu tiếp đón Everton trên sân nhà Anfield. Dù là trận derby nhưng Everton khó có thể sánh được với Liverpool vào thời điểm này. Rõ ràng, Liverpool tỏ ra quá mạnh so với Everton. Chính vì lý do đó, chỉ có đúng 2 cầu thủ của Everton được lọt vào đội hình kết hợp của 2 đội do tờ Express bầu chọn. Trong đó, Wayne Rooney còn không thể chen chân vào hàng công của đội hình này.

Thủ thành Jordan Pickford.

Hậu vệ phải Joe Gomez.

Trung vệ Joel Matip.

Trung vệ Dejan Lovren.

Hậu vệ trái Ander Robertson.

Tiền vệ trung tâm Idrissa Gueye.

Tiền vệ trung tâm Emre Can.

Tiền vệ tấn công Philippe Coutinho.

Tiền đạo trái Mohamed Salah.

Tiền đạo cắm Roberto Firmino.

Tiền đạo phải Sadio Mane.

Video bộ ba hủy diệt Mane-Coutinho-Salah:

Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 13:36 10/12/2017