Không phải Valverde hay Neymar, người Barca tin vào phong cách của chính mình

"In our style we trust", đó là khẩu hiệu mà các CĐV Blaugrana mang đến SVĐ Hard Rock ở Miami. Đây sẽ là trận El Clasico đầu tiên của tân HLV Ernesto Valverde, và cũng có thể sẽ là trận cuối cùng của siêu tiền đạo Neymar. Và tuyệt nhiên, người Barca không hề quan tâm quá nhiều đến điều này.

Tấm banner được tạo bởi các CĐV Barca.

Trong câu slogan in trên banner, các Cules còn in nổi bật chữ 'US' như một cách để tỏ sự tôn trọng với đất nước tổ chức giải đấu này (United States). Barca có 10 ngày trên nước Mỹ, và đang trải qua khoảng thời gian tuyệt vời với 2 chiến thắng trước Juventus và Man Utd.

Trận thắng trước Quỷ đỏ mới đây cho thấy rằng, dù ra sân với đội hình chính hay dự bị, thì Barca vẫn trung thành với cách chơi kiểm soát bóng. Sau khi dẫn trước 1-0 ở hiệp một, các cầu thủ (dự bị) được tung ra ở hiệp hai không hề có dấu hiệu chơi phòng ngự. Ngược lại, họ liên tục thực hiện những đường đan bật, đập nhả và giữ bóng luân phiên khiến đối thủ bị mất phương hướng và không còn ý tưởng nào để triển khai bóng.

Và ngày mai, chúng ta cũng sẽ thấy một Barca như thế.

Xem lại trận thắng của Barca trước Man Utd:







Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 17:50 29/07/2017