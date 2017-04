Hai thái cực Zidane và Enrique: Kẻ chủ quan phải chết

Hai thái cực khác nhau giữa Zinedine Zidane và Enrique đã được thể hiện trong cuộc họp báo trước vòng 31 La Liga. Chiến lược gia người Pháp tỏ ra rất thận trọng. Thậm chí ông còn gây ngạc nhiên cho báo giới khi lên tiếng phát biểu rằng không biết mình có còn tại vị vào mùa sau hay không. Điều này đã tạo ra vô số lời đồn đoán.

Enrique tỏ ra khá dửng dưng trước vòng đấu. Ánh: Sport.

Trong khi đó, HLV người Tây Ban Nha lại tỏ ra mình đang ở trong một trạng thái khá thư giãn. Ông cười nói, pha trò với các phóng viên. Với việc tuyên bố sẽ ra đi vào cuối mùa, ông hoàn toàn không bị đặt vào áp lực như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Và rồi khi Real bị Atletico Madrid cầm chân trong trận đấu sớm, với bàn gỡ hòa của Antoine Griezmann. Các cules đã háo hức nghĩ tới viễn cảnh Barca sẽ trở lại ngôi đầu BXH, và 'bắt đầu lại' hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga của mình. Nhưng không, khoảng cách về điểm số thậm chí còn bị nới giãn ra, vì Barca đã thất bại muối mặt trên sân Malaga.

Tờ Sport đã chỉ ra những điểm bất thường trong đội hình mà Enrique đã sử dụng. Khi mà Mathieu được ra sân ngay từ đầu, trong khi Sergi Roberto, một cầu thủ trẻ khỏe và đang chơi tốt lại bị cất trên băng ghế dự bị. Việc sử dụng một cầu thủ chậm chạp trong bối cảnh Gerard Pique bị cấm thi đấu, Mascherano phải trám ở giữa, đúng là sự mạo hiểm không nên có.

Và ông đã phạm phải sai lầm chết người. Ảnh: Sport.

Rồi ở tuyến giữa, Rakitic vắng mặt do cùng lý do với Pique là lãnh đủ 5 thẻ vàng. Thế là Lucho lại quyết định trao cơ hội cho cả Denis Suarez lần Andre Gomes. Hai cái tên này từ lúc được đưa về chưa bao giờ khiến NHM an tâm. Không hiểu liệu Enrique nghĩ để họ đá cặp với nhau thì có thể 'dĩ độc trị độc'?

Đến hiện hai, khi Roberto và Iniesta vào sân, thì thế trận đã trở lại với Barca. Họ bắt đầu cố gắng kiểm soát và chơi trên cơ Malaga. Một số cơ hội rõ ràng đã được tạo ra. Nhưng sự ức chế về lối chơi từ hiệp một, cùng việc bị dẫn bàn đã khiến một trong những ngôi sao của Barca không còn giữ được bình tĩnh. Đó chính là Neymar và anh đã rời sân vì chiếc thẻ vàng thứ 2, sau pha phạm lỗi không đáng có ở phút 65.

Enrique đã sửa sai (đưa Paco Alcacer vào thay Gomes từ trước đó), nhưng đã quá trễ. Đúng ra ông không nên có quyết định sai lầm như vậy ngay từ đầu. Bởi đây là trận đấu 'quan trọng nhất ở La Liga' đối với Barca ở tình thế hiện tại. Giờ đây, họ thua Real 3 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Với việc Los Blanco đang rất gỏi 'làm thịt' những đội bóng nhỏ, thì dù chiến thắng ở Siêu kinh điển lượt về, mọi thứ có thể vẫn là vô nghĩa đối với Blaugrana.

Trận thua 0-2 của Barca trước Malaga:

Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 16:55 09/04/2017