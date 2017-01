Góc Serie A: Những kẻ khờ mộng mơ

Thất bại trước Fiorentina khiến Juventus chỉ còn hơn AS Roma đúng 1 điểm. Ảnh: Daily Mail.

Fiorentina đã làm tất cả phải ngỡ ngàng. Hai bàn thắng ghi được nhờ Nikola Kalinic và Federico Chiesa đã nhấn chìm Juventus ngay trên sân nhà của mình. Một lần nữa Higuain lại ghi bàn vào lưới La Viola. Nhưng khác với trận lượt đi, bàn thắng ấy chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Thầy trò Paulo Sousa đã kiên cường bảo vệ thành quả, để rồi đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu trường Artemio Franchi vỡ òa trong sung sướng. Và có lẽ, chỉ các Juventini là thất vọng, còn lại phần đông những người yêu Serie A đều có chung một niềm hạnh phúc.

Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này, Bianconeri phải đón nhận một thất bại. Họ từng thua trước hai kình địch lớn nhất của mình, AC Milan và Inter Milan. Họ cũng từng bị Genoa vùi dập ba bàn không gỡ tại Luigi Ferraris. Thầy trò Allegri vẫn có những điểm yếu để các đối thủ có thể khai thác. Việc đánh bại Juventus từ đó cũng không còn quá khó khăn nếu các đội bóng khác thi đấu tập trung hơn, cộng thêm một chút may mắn. Thế nhưng, đến lúc này, điều ấy chỉ diễn ra có bốn lần. Tất cả đều đến khi mà các tifosi đã nghĩ rằng danh hiệu Scudetto sẽ sớm thuộc về Bà đầm già, và gieo lên một chút hi vọng dù rất mong manh.

Lần này cũng vậy. Sau trận thua trước Fiorentina, khoảng cách với AS Roma đã được thu ngắn xuống chỉ còn một điểm. Niềm tin về một cuộc lật đổ lại một lần nữa được khơi dậy trong lòng các Romanista. Xa hơn một chút, Napoli và Lazio cũng đã mơ mộng. Nhưng có lẽ, cũng như bao lần trước đó, những niềm tin và giấc mơ ấy cũng sẽ sớm kết thúc mà không có hậu.

Trong thoáng chốc, trong men say của niềm vui, hai đội bóng đến từ thủ đô Italia, cùng với Napoli đã quên mất mình đang ở đâu. Giallorossi chỉ có được chiến thắng tối thiểu trong chuyến làm khách tại Friuli. Bàn thắng ấy cũng chỉ đến sau một pha phối hợp ngẫu hứng của Strootman và Nainggolan. Thiếu Mohamed Salah, Edin Dzeko bỗng trở nên lạc lõng trên con đường đưa bóng vào lưới Udinese. Cơ hội đáng kể nhất trên chấm penalty cũng bị tiền đạo người Bosnia-Herzgovina bỏ phí. Phải rất may mắn, ông Luciano Spalletti và các học trò mới có thể giữ trọn vẹn ba điểm. Những trận đấu sắp tới, AS Roma sẽ phải gặp Fiorentina, trong bối cảnh tiếp tục thiếu vắng mũi khoan Salah. Nhiều khả năng, La Viola sẽ sớm đưa Strootman và các đồng đội trở lại mặt đất.

Ở một khoảng cách xa hơn, Napoli cũng đang mơ. Thầy trò Maurizio Sarri vẫn đang tiếp tục thi đấu thăng hoa, sau hai chiến thắng liên tiếp tương đối dễ dàng. Thế nhưng, nên nhớ rằng, những đối thủ của Partenopei chỉ ở đẳng cấp trung bình yếu. Việc ghi ba bàn vào lưới một Pescara đang chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng cũng không nói lên quá nhiều điều. Thử thách chỉ thực sự đến ở vòng đấu sắp tới, khi Dries Merten và các đồng đội phải làm khách trên sân San Siro của AC Milan, một đội bóng cũng đang mơ một giấc mơ khác. Nếu giành chiến thắng, Napoli có quyền tiếp tục giấc mơ. Bằng không, tất cả dường như đã chấm dứt.

Dưới Partenopei một bậc, Lazio cũng có quyền hi vọng. Sau chiến thắng trước Atalanta, dù tương đối vất vả, nhưng các Laziale cũng tràn ngập niềm vui. Tuy vậy, nên nhớ rằng, cái thời Lazio đủ khả năng cạnh tranh Scudetto đã trôi qua được gần hai mươi năm. Sau giai đoạn ấy, chưa bao giờ The Eagles tỏ ra xứng đáng để trở thành một nhà vua mới. Lần này cũng sẽ như thế. Chuỗi ngày vui của những tifosi yêu mến “Đại bàng xanh” gần như chắc chắn dừng lại, khi đối thủ của Ciro Immobile và các đồng đội sẽ là Juventus. Sau một thất bại bẽ bàng trước Fiorentina, Bianconeri sẽ không để rơi bất kì điểm số nào ngay trên sân nhà của mình.

Thật khó để lật đổ Juventus tại Serie A. Ảnh: Daily Mail.

Và còn một điều cuối cùng. Đừng quên rằng Juventus vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Đối thủ của lão bà chỉ là một Crotone nhỏ bé. Dù phải làm khách tại Ezio Scida, nhưng không có lý do gì để Bianconeri đánh rơi ba điểm. Lúc ấy, khoảng cách với đội xếp sau sẽ tăng lên thành bốn điểm. Một khoảng cách tương đối an toàn, thật khó để các đối thủ có cơ hội lật đổ.

Sau tất cả, rõ ràng trận thua trên sân Artemio Franchi cũng chỉ là một tai nạn với Juventus. Những tifosi của Napoli, AS Roma hay Lazio vẫn luôn hi vọng rằng đội bóng của mình sẽ lên ngôi vào tháng Năm, nhưng rõ ràng đội bóng mà họ yêu mến chưa xứng đáng để tạo ra một cuộc lật đổ. Dù biết rằng Serie A vẫn còn đến 18 vòng đấu nữa, nhưng có lẽ, không sớm thì muộn, chức vô địch cũng sẽ một lần nữa thuộc về Bianconeri. Phần còn lại của Serie A nên nghĩ đến những mục tiêu thực tế hơn, thay vì chiến đấu để đạt được ước mơ xa vời.

(Bạn đọc: Faro)

Thể thao việt Nam | 22:25 21/01/2017