Fan Hà thành quây kín Công Phượng, Xuân Trường

Xuân Trường ký tặng fan nữ Hà Thành.

Có khoảng gần chục CĐV nữ đội nắng xem buổi tập đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam sáng nay tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Các CĐV ngồi kiên nhẫn chờ đợi đến hết buổi tập, sau đó đã quây lấy thầy trò HLV Hữu Thắng để xin chữ ký. Sau buổi tập của U22 Việt Nam, Công Phượng nhanh chóng leo tót lên xe, nhường lại phần ký tặng lên lưng áo fan nữ cho thầy Thắng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... Đây cũng là buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á tại TP.HCM.

Bầu Đức lại khẳng định U22 Việt Nam không ngán Thái Lan

Bầu Đức khẳng định U22 Việt Nam không ngán Thái Lan ở SEA Games 29. Ảnh: Đình Viên.

U22 Việt Nam với nhiều cầu thủ từng thuộc học viện HAGL Arseanal JMG như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công phượng, Văn Toàn, Văn Thanh,.. vừa giúp bóng đá Việt Nam vào VCK U23 châu Á 2018. Thấy sướng khi chứng kiến U22 Việt Nam đá trên chân U22 Hàn Quốc, bầu Đức thưởng nóng 1 tỷ. Mới đây trao đổi với truyền thông ông bầu Phố núi Đoàn Nguyên Đức khẳng định lứa cầu thủ U22 Việt Nam đang có không ngán Thái Lan: Đá với Hàn Quốc được thì mình đá được với Thái Lan. Có gì đâu phải ngại ngùng ở SEA Games, đội nào cũng đá được hết, các cháu đá tốt mà. Cần lưu ý một điều Hàn Quốc là đội mạnh ở châu Á nhưng mình đá ngang ngửa là tự hào”. Trước đó ông bầu phố núi từng chia sẻ rằng muốn vô địch SEA Games thì phải đánh bại tất cả đối thủ. Hơn hết, U22 Việt Nam đang là một tập thể gắn kết, có nhiều năm đá cùng nhau. Họ từng chạm mặt rất nhiều với Thái Lan nên không sợ “dớp”, và gặp sớm thì càng thích.

Sắp khởi tranh vòng loại U21 báo Thanh Niên 2017

Vòng loại giải U21 báo Thanh Niên sẽ diễn ra trên khắp cả nước từ ngày 8-18/8/2017. Do Nam Định, T.Quảng Ninh và Cà Mau rút lui nên ban tổ chức buộc phải điều chỉnh, đưa SLNA ra đá bảng A ngoài Bắc, đôn PVF và Đồng Nai vào bảng C tổ chức tại Pleiku. Cụ thể phân bảng vòng loại U21 Báo Thanh Niên 2017, Bảng A: Viettel (đăng cai), FLC Thanh Hóa, Hà Nội, SLNA, bảng B: Huế (đăng cai), Quảng Nam, Bình Định, S.Khánh Hòa, SHB.Đà Nẵng, bảng C: HAGL (đăng cai), Đắk Lắk, Bình Phước, PVF, TP.HCM, Đồng Nai, bảng D: Long An (đăng cai), Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp. Ngoài những đối thủ mạnh như Hà Nội, Viettel, SHB Đà Nẵng, bảng C chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu của hai lò đào tạo mạnh trẻ danh tiếng là HAGL và PVF ngay tại phố Núi.

U22 Việt Nam luyện công đấu ngôi sao K-League

Nghỉ ngơi một ngày sau khi có mặt tại Hà Nội, hôm nay U22 Việt Nam đã tập luyện trở lại. Đội bóng của HLV Hữu Thắng sẽ có 3 ngày tập luyện trước khi bước vào trận giao hữu với Tuyển các ngôi sao K-League diễn ra hôm 29/7. Ngày mai (27/7), Tuyển các ngôi K-League sẽ đặt chân xuống Việt Nam. Đội bóng Hàn Quốc sẽ tham gia một số hoạt động bên lề trước khi dự trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Ở buổi tập đầu tiên HLV Hữu Thắng chỉ cho các học trò chạy và tập các bài thả lỏng trong khoảng 45 phút rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Ở buổi tập này, chỉ có Đức Huy là ngồi ngoài do bị căng cơ.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 17:40 26/07/2017