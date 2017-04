01h45, 23/04, Fiorentina vs Inter Milan: Những chiếc ghế lung lay

Paulo Sousa và Stefano Pioli đều đang trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Fiorentina và Inter Milan. Đến lúc này có thể nói thành tích của 2 vị chiến lược gia này đang là dưới mức kỳ vọng của NHM rất nhiều.

Với Sousa, ông đã khiến Fiorentina trở nên tầm thường hơn rất nhiều so với mùa giải năm ngoái, thời điểm Viola còn được dẫn dắt bởi Montella. Giờ đây Fiorentina cũng đã bị đẩy xuống vị trí thứ 8 trên BXH tại Serie A. Với khoảng cách lên tới 6 điểm so với vị trí thứ 6, cơ hội để Viola giành được một suất tham dự Europa League mùa sau gần như đã không còn.

So với Sousa, tình cảnh của Pioli không bi đát bằng, khi ông vẫn còn nhiều cơ hội để giúp Inter có được một vị trí trong top 6. Tuy nhiên thực tế thì nguy cơ Pioli bị đá khỏi chiếc ghế chỉ đạo tại Giuseppe Meazza là cao hơn rất nhiều so với Sousa, vì cần phải biết rằng Pioli đang làm việc cùng những ông chủ Trung Quốc cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Trước ngày Pioli đến, nên nhớ ghế chỉ đạo tại Giuseppe Meazza đã 2 lần đổi chủ chỉ trong thời gian rất ngắn (Mancini và De Boer). Do đó cho dù Inter có cán trong top 6 đi nữa, chưa chắc Pioli đã được giữ lại.

Chính vì lẽ đó, cả Sousa lẫn Pioli có lẽ đều đang muốn có được một trận thắng thuyết phục trong những trận cầu 'tâm điểm' như tối nay tại sân Franchi để ghi điểm trong mắt các ông chủ của mình. Liệu trong canh bạc không được phép thua này, giữa Paulo Sousa và Stefano Pioli thì ai sẽ là người chiến thắng đây?

Ngôi sao tâm điểm: Mauro Icardi (Inter Milan)

Mauro Icardi vẫn đang là một trong những điểm sang lớn nhất của Inter trong mùa giải năm nay. Không chỉ dẫn đầu dành sách ghi bàn của đội với 21 bàn, mà ngôi sao người Argentina này cũng là người có nhiều pha kiến tạo nhất của Nerazzurri với 9 lần.

Video tài năng của Icardi

Dự đoán: 1-3

Phong độ gần đây

Thông tin lực lượng

- Fiorentina: Nikola Kalinic dính án treo giò.

- Inter Milan: Khả năng ra sân của Miranda Geoffrey Kondogbia và Cristian Ansaldi bị bỏ ngỏ.

Thông tin bên lề

- Inter để lọt lưới ít nhất 2 bàn ở 4 trận gần nhất tại La Liga.

- Fiorentina ghi được ít nhất 2 bàn ở 3 trận gần nhất đối đầu với Inter.

- Trung bình có hơn 2,5 bàn thắng được ghi ở 8/9 trận gần nhất giữa 2 đội.

- Trung bình có tổng trên 3 bàn thắng được ghi ở 7 trận gần nhất có sự góp mặt của Inter Milan.

Đội hình dự kiến

Fiorentina: Tatarusanu, Sanchez, Rodriguez, Astori, Tello, Vecino, Badelj, Olivera, Bernardeschi, Valero, Babacar.

Inter Milan: Handanovic, D'Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo, Kondogbia, Gagliardini, Candreva, Mario, Perisic, Icardi.

Xú - Thể thao Việt Nam | 10:15 22/04/2017