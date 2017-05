Niềm vui đến bất ngờ

Chia sẻ cảm xúc khi trở thành thuê bao may mắn nhất của K+ nhận phần thưởng của chương trình "Vi vu Tây Ban Nha", anh Bùi Tuấn Đạt (30 tuổi, Quảng Ninh) cho biết lúc nhận điện thoại thông báo từ K+, bản thân phải nghe tới lần thứ hai mới "hiểu ra vấn đề" vì quá bất ngờ. Gắn bó với truyền hình K+ đã nhiều năm, ngay khi đọc thể lệ chương trình, anh Tuấn Đạt nhanh chóng nhắn tin tới tổng đài để đăng ký tham gia, với hy vọng sẽ được đến Tây Ban Nha chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của Real, mà may mắn đã mỉm cười với anh.

Khách hàng may mắn của K+ vô cùng háo hức trước chuyến đi.

Hồi hộp, mong ngóng cộng thêm một chút lo lắng khi lần đầu tiên đi nước ngoài, anh Tuấn Đạt dành nhiều thời gian để nghiên cứu lịch trình 5 ngày của "Vi vu Tây Ban Nha". Anh cũng tìm kiếm trên mạng thông tin về xứ sở bò tót, thành phố Malaga cũng như nhiều phong tục tập quán của dân bản xứ.

Sự hồi hộp càng tăng lên khi anh Đạt sẽ được xem trực tiếp trận đấu quyết định ngôi vương La Liga mùa này. Là một fan cuồng của Real Madrid cũng như Cristiano Ronaldo, CĐV 30 tuổi kỳ vọng sẽ được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của đội bóng hoàng gia.

5 ngày đáng nhớ nhất đời

Sau thời gian chờ đợi đầy háo hức, cuối cùng ngày lên đường cũng đến. Anh Tuấn Đạt cùng đoàn K+ xuất phát từ Hà Nội đêm 18/5 với chuyến bay quá cảnh tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Có mặt ở sân bay Malaga vào trưa hôm sau, anh Tuấn Đạt chia sẻ không cảm thấy mệt mỏi dù trải qua gần một ngày di chuyển và transit.

Đặt chân đến Tây Ban Nha, anh Tuấn Đạt sẵn sàng hành trình khám phá xứ sở bò tót.

Lịch trình kín trọn ba ngày tiếp đó đưa CĐV quê Quảng Ninh thăm thú Malaga, gặp gỡ các fan, đến phòng lưu niệm của CLB, trước khi có trải nghiệm đáng nhớ nhất là trận đấu quyết định ngôi vương La Liga trên sân La Rosaleda giữa Malaga và Real Madrid.

Những trải nghiệm đáng nhớ của anh Đạt trong chuyến đi cùng K+ khiến fan bóng đá nào cũng phải ghen tị.

Tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, anh Tuấn Đạt còn được đặc cách xuống đường pitch đứng ngay sát sân để quan sát các ngôi sao của hai đội khởi động trước trận.

CĐV Real vô cùng vui sướng khi thần tượng chưa bao giờ gần đến thế.

"Kết thúc hành trình vi vu Tây Ban Nha! Xin cảm ơn truyền hình K+ đã cho tôi, một trong những khách hàng và cũng là một fan bóng đá có cơ hội được trải nghiệm một hành trình thú vị và đáng nhớ như vậy. Cảm ơn các anh chị em bên K+ và các bạn trong ban tổ chức La Liga đã luôn sát cánh hỗ trợ tôi nhiệt tình. Tôi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc đã qua – Tuyệt vời!", anh Tuấn Đạt chia sẻ ở cuối cuộc hành trình.

Anh Đạt rất cảm ơn K+ đã mang tới cho fan bóng đá những trải nghiệm không thể nào quên.

Trở lại Hà Nội sau khi kết thúc 5 ngày đáng nhớ, anh Tuấn Đạt không quên gửi lời chúc tới các tín đồ bóng đá ở Việt Nam: “Trước đó, tôi biết đến chương trình Sướng cùng Ngoại hạng Anh do K+ tổ chức với giải thưởng là chuyến đi đến Old Trafford xem MU thi đấu, nhưng không kịp tham gia. Nhìn những hình ảnh trải nghiệm của anh Tuấn Dương, khán giả may mắn trong cuộc thi đó, tôi đã ước mình sẽ là người may mắn tiếp theo, và quả thực tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha. Trong những chương trình trải nghiệm tiếp theo của K+, tôi vẫn sẽ tham gia, vì may mắn có thể sẽ mỉm cười với bất cứ ai.”

Đại diện K+ cho biết, bên cạnh các giải đấu đỉnh cao phục vụ người hâm mộ, các chương trình như Sướng cùng Ngoại hạng Anh, Xem La Liga – Vi vu Tây Ban Nha sẽ được tổ chức thường xuyên để mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam những trải nghiệm thú vị, cũng như tiếp thêm ngọn lửa đam mê với trái bóng tròn.

Thể thao Việt Nam | 20:25 25/05/2017