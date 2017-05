Tại sân Công viên các Hoàng tử trong ngày chia tay Ligue 1, dĩ nhiên nhà Á quân PSG rất muốn có một chiến thắng để dành tặng NHM. Họ tràn lên tấn công ngay từ đầu và kiểm soát thế trận hòan toàn.

Thống kê ở hiệp 1 cho thấy PSG kiểm soát bóng đến 76%, nhưng chỉ tung ra được 3 pha dứt điểm đi đến khung thành Caen. Có thể thấy đội khách phòng ngự rất chủ động. Đã thế họ lại tổ chức phản công nhiều chủ nhà luôn phải dè chừng.

Rabiot giúp PSG mở tỉ số.

PSG đã có khởi đầu như mơ với bàn mở tỉ số ngay phút 13 của Rabiot sau đường chuyền của Cavani. Nhưng đó là những gì mà thầy trò HLV Unai Emery có thể làm được. Lối chơi khoa học của Caen khiến PSG gặp quá nhiều khó khăn.

Sang hiệp 2, dù HLV Emery đã tung Pastore, Matuidi hay Draxler vào sân nhưng mọi thứ vẫn không sáng sủa cho PSG, ngay cả khi họ vẫn có đến 74% quyền kiểm soát bóng. Phút 75, nếu Rodelin thực hiện thành công cú sút 11m, Caen đã có bàn gỡ. Dù sao, sau 16 pha dứt điểm (6 đi trúng khung thành) so với 18 pha dứt điểm (5 đi trúng khung thành của PSG), Caen cũng đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1 do công của Rodelin. Đó là bàn thắng quý như vàng bởi với 1 điểm có được, Caen đã trụ hạng thành công ở vị trí thứ 17 trên BXH, còn Lorente - khi chỉ giành được trận hòa Bordeaux - có 1 điểm ít hơn và phải chấp nhận đá play-off.



Ở trận đấu cùng giờ, Monaco đã chứng tỏ sức mạnh của nhà ĐKVĐ với thắng lợi 3-2 trước Rennes. Đội bóng Công quốc đã thi đấu áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1 khi tung ra đến 17 pha dứt điểm và không cho đội chủ nhà một tình huống nguy hiểm nào. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng, Monaco đã có được bàn mở tỉ số ở phút 42 do công của Fabinho.

Monaco là nhà vô địch tuyệt đối.

Sau giờ nghỉ, Rennes đã chơi tốt hơn, nhưng họ vẫn phải nhận bàn thua sớm bởi pha dứt điểm của Jemerson phút 47. Phút 68, Diakhaby thực hiện thành công cú sút 11m giúp đội chủ nhà níu kéo hy vọng gỡ hòa, nhưng phút 78, Jorgen lập công giúp Monaco vươn lên dẫn trước 3-1. Thời gian còn lại, nỗ lực của Rennes chỉ được đền đáp bằng bàn thắng thứ 2 của Diakhaby mà thôi.

Monaco chứng tỏ mình là nhà vô địch tuyệt đối, với sức mạnh tấn công không thể ngăn cản, khi có bàn thắng nhiều nhất (107 so với 83 của PSG), bàn thủng lưới ít thứ hai (31 so với 27 của PSG), nhiều chiến thắng nhất (30), ít trận thua nhất (3), số trận hòa ít thứ hai (5 so với 4 của Lyon), nhiều chiến thắng sân nhà nhất (17),...

Đây là chức vô địch Ligue 1 đầu tiên của Monaco sau 17 năm, nâng tổng số lần đăng quang giải vô địch quốc gia của họ lên con số 8 (trước đó là vào các mùa 1960/61, 1962/63, 1977/78, 1981/82, 1987/88, 1996/97 và 1999/2000), vươn lên xếp thứ ba trong danh sách những đội bóng giàu thành tích nhất nước Pháp (sau Saint-Étienne - 10 lần và Marseille - 9 lần). Monaco cũng đã chấm dứt sự thống trị của Paris Saint-Germain ở Ligue 1 sau 4 năm vô địch liên tiếp.

Vô địch: Monaco

Á quân: PSG

Dự Champions League mùa tới: Monaco, PSG, Nice (phải đá vòng sơ loại)

Dự Europa League mùa tới: Lyon, Marseille

Xuống hạng: Nancy, Bastia

Đá play-off trụ hạng: Lorient

Vua phá lưới: Edinson Cavani (35 bàn)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Kylian Mbappe (Monaco)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Edinson Cavani (PSG)

HLV xuất sắc nhất: Leonardo Jardim (Monaco)

BXH Ligue 1 mùa 2016/17:

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:08 21/05/2017