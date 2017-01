Vòng 1 V-League 2017: Nhiều đại chiến ngày khai màn

SHB Đà Nẵng tiếp đón HAGL trên sân vận động mới Hòa Xuân sẽ là sự kiện đáng nhớ nhất của bóng đá Đà Thành. Bởi trước đó, ai cũng biết đến bóng đá Đà Nẵng với cái tên "thánh địa" Chi Lăng, dễ đi khó về. Tuy nhiên, để sự kiện lịch sử của bóng đá Đà Nẵng đi vào xổ sách, điều đầu tiên thầy trò HLV Lê huỳnh Đức cần làm đó là một chiến thắng. Chỉ có chiến thắng mới làm hài lòng được người hâm mộ, với có một màn ra mắt đầy ấn tượng với lãnh đạo và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Bên kia chuyến tuyến CLB HAGL mùa giải năm nay đã được đánh giá cao hơn so với nhiều năm trước đó, khi Công Phượng trở lại đội hình chính thi đấu ở V-League 2017. Bên cạnh đó nhưng cái tên như Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, A Hoàng, Thanh Tùng, Văn Sơn,..đã lớn, cứng cáp và đầy bản lĩnh khi đối đầu với SHB Đà Nẵng. Chắc chắn đây sẽ là trận đấy hay và đáng được chờ đợi.

SHB Đà Nẵng sẽ được thi dấu trên sân mới tiếp đón HAGL.

Ngược ra Bắc, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc thư hùng giữa hai "đại gia" Hà Nội FC gặp Than Quảng Ninh. Hà Nội FC tiền thân là Hà Nội T&T đã khẳng định được vị trí của mình với những lần đứng trên đỉnh cao của bóng đá Quốc nội. Tuy nhiên, giờ đây Hà Nội FC không còn là thế lực vĩnh cửu của bóng đá khu vực ngoài Bắc. Bởi đã có sự xuất hiện của Than Quảng Ninh, một ông lớn đầy đủ tiềm lực kinh tế, chuyên môn để trở thành đối thủ của Hà Nội FC. Cụ thể ở mùa giải 2016, Hà Nội FC đã bị Than Quảng Ninh đánh bại ở Cup QG. Mới đây nhất trên sân Hàng Đẫy chính đội bóng đá Mỏ cũng đã đánh bại Hà Nội T&T trên chấm luân lưu để giành Siêu Cup mùa giải 2016. Cuộc tại đấu của hai "ông lớn" khu vực phía Bắc trên sân Hàng Đẫy sẽ là cuộc chiến đang chờ đợi.

Hai gã láng giềng xứ Thanh đối đầu xứ Nghệ ngay ở trận đấu ra quân của V-League 2017 sẽ là cuộc chiến cực kỳ hấp dẫn với người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa và Nghệ An. Không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng SLNA vẫn ít nhiều thể hiện được cái chất và bản lĩnh của mình với cái nôi của bóng đá cả nước. Bên kia chuyến tuyến, chủ nhà FLC Thanh Hóa cho thấy họ là đội bóng được đầu tư và có tham vọng bởi hàng loạt những bom tấn trên thị trường chuyển nhượng mùa giải 2017. Vậy nên, chẳng có lý do gì họ không nghĩ đến một chiến thắng trên sân nhà, ngay ở trận ra quân trước một ôn láng giềng SLNA.

Hà Nội FC sẽ tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy.

Ở ngày khai màn XSKT Cần Thơ cũng sẽ thi đấu sân nhà đón tếp Long An, hai đại diện bóng đá miền Tây Nam Bộ sẽ quyết chiến ngay ở vòng đấu đầu tiên. Trên sân nhà tân binh V-League 2017, CLB TP.HCM sẽ có cuộc tiếp đón Quảng Nam FC, đây sẽ là cuộc chiến đáng chờ đợi sau những gì Quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã lo lắng cho bóng đá TP.HCM. Không có nhiều tham vọng ở mùa giải 2017, thế nhưng được thi đấu trên sân nhà Gò Đậu, B.Bình Dương cũng biết tìm cách để vượt qua Khánh Hòa để có được điểm số đầu tiên.

