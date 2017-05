Với thân hình rực lửa cùng gương mặt cuốn hút, Gina Carano - mỹ nhân của môn Muay Thái, boxing còn là một người mẫu, người dẫn chương trình và diễn viên đầy triển vọng.

Mặc dù đã từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, song chân dài 39 tuổi vẫn giữ được thân hình săn chắc cùng vẻ gợi cảm rất riêng so với các người đẹp khác. Ngoài bộ phim Haywire, cô còn tham gia vai Crush trong series truyền hình American Gladiators, lồng tiếng cho trò chơi Command and Conquer: Red Alert 3 cũng như tham gia bộ phim Blood and Bone (2009). Năm 2016 cô tham gia vai Angel Dust trong bộ phim Deadpool.

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 15:02 03/05/2017