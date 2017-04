Gal Gadot sinh ngày 30 tháng 4 năm 1985 là người mẫu, diễn viên người Israel. Cô được biết đến khi đoạt giải Hoa hậu Israel vào năm 2004. Với vai trò diễn viên, Gadot được biết đến vào năm 2009 với vai diễn Gisele trong loạt phim The Fast and the Furious.

Video vẻ đẹp của Gal Gadot:

Lạc Bối - Thể thao Việt Nam | 21:32 30/04/2017