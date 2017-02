Văn Quyết sẽ chuyển sang chơi bóng ở Indonesia?

BTC Indonesia Super League 2017 vừa có những thay đổi về điều lệ thi đấu, theo đó mỗi đội bóng sẽ được quyền đăng ký một ngoại binh quốc tịch châu Á. Sau khi những thay đổi về điều lệ của BTC Indonesia Super League 2017 được đăng tải, trang Four Four Two đã điền tên Văn Quyết vào danh sách có thể sang Indonesia chơi bóng.

Đánh giá về cầu thủ đang thuộc biên chế của Hà Nội FC và là một trụ cột của đội tuyển Việt Nam, tác giả bài viết của tờ Four Four Two cho biết: “Tuyển thủ quốc gia Việt Nam này bắt đầu nổi lên từ AFF Suzuki Cup 2014, khi anh ấy chơi đặc biệt xuất sắc ở trận đấu với Indonesia tại giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đã vào tới bán kết. Arema Cronus đã một lần đưa ra lời mời Văn Quyết sang ISL (Indonesia Super League) ở mùa giải 2015, nhưng chủ nhân danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2010 và 2011 đã từ chối vì anh muốn chơi bóng ở quê hương”.

Hiện Văn Quyết đang là một trụ cột quan trọng trong đội hình Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm. Sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2017, nhà đương kim vô địch V.League đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm giành được. Khoảng cách của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm với đội đầu bảng Thanh Hóa đang chỉ là một điểm mong manh. Văn Quyết cùng các đồng đội hoàn toàn có thể đánh chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trong thời gian tới nếu đội bóng xứ Thanh xảy chân.

Ngoài Văn Quyết của Hà Nội FC, còm có một loạt ngôi sao khác của bóng đá khu vực ĐNÁ được Four Four Two đánh giá có thể sang Indonesia chơi bóng ở mùa giải năm nay. Trong danh sách của tờ Four Four Two là một loạt những cái tên nổi bật của các nền bóng đá khu vực như MisaghBahadoran (Philippines), Ang Thu (Myanmar), Siroch Chatthong (Thái Lan), Faiz Subri (Malaysia), chủ nhân danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất năm 2016 do FIFA trao tặng, hay Safuwan Baharudin (Singapore).

Hoàng Anh | 15:37 01/02/2017