Vài lời xin thưa với ông Hải "Lơ"!

Hiệp hai do thể lực sụt giảm thế trận đã nghiêng hẳn về cho U20 New Zealand - một đội bóng mà có tới 5 tuyển thủ quốc gia, thể hình đều to cao hơn một mét tám, một đội bóng đã lần thứ hai có mặt tại giải đấu bóng đá trẻ thế giới này (Đội bóng có 14 cầu thủ từng đăng quang giải U20 châu Đại Dương vào tháng 9/2016. Đội bóng có đến 11/21 cầu thủ từng chơi bóng cùng nhau ở VCK Giải U17 thế giới. 5 cầu thủ đang là thành viên đội tuyển quốc gia New Zealand và hơn một nửa cầu thủ U20 New Zealand đang thi đấu tại nước ngoài). Hơn nữa, tuyển New Zealand cũng đã từng góp mặt tại VCK World Cup, chứng tỏ nền bóng đá của họ đẳng cấp đến thế nào.

U20 Việt Nam đã có trận đấu sòng phẳng thậm chí có phần nhỉnh hơn U20 New Zealand ở một số thời điểm.

Dù có lợi thế hơn U20 Việt Nam về mọi phương diện, thế nhưng ngay hiệp một các chàng trai trẻ Việt Nam đã không chút yếm thế, dũng mãnh tràn lên tấn công liên tục, áp đảo đối thủ, vượt trội về cơ hội ghi bàn. Thậm chí nếu trọng tài không tước đi một quả penalty mười mươi do cầu thủ đội bạn để bóng chạm tay thì cục diện đã có thể hoàn toàn đổi khác. U20 Việt Nam kết thúc trận đấu với tư thế của người chiến thắng (!). Một trận đấu như vậy, tại đấu trường World Cup, thiết nghĩ còn đòi hỏi gì hơn ở các cầu thủ mới “ra ràng” trước giờ chỉ mới quen chơi trong “ao làng” Đông Nam Á – nơi được coi là “vùng trũng” của bóng đá thế giới?

Không thể không tự hào khi chính các chàng trai của chúng ta đã ghi điểm đầu tiên cho bóng đá Đông Nam Á trên đấu trường thế giới.

NHM vẫn luôn theo dõi từng bước chân của U20 Việt Nam.

Với hàng triệu trái tim của những người Việt Nam trong và ngoài nước hâm mộ bóng đá, luôn dõi theo từng bước chân của các chàng trai trong suốt trận cầu vừa qua, tôi tin đến giờ phút này trái tim vẫn còn đập nhịp hân hoan tự hào về những chàng trai của chúng ta. Báo chí nước ngoài cũng ngợi ca sự kiên cường của một đội bóng trẻ lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn đã ghi được dấu ấn lịch sử cho cả khu vực. Họ khen ta bởi chính cái lý vừa mới diễn ra trước mắt.

Vậy mà, vẫn còn có một ông Hải "Lơ" - người được xem là một chiến lược gia bóng đá lão luyện, không chỉ tiếc một lời động viên, tiếp lửa cho các chàng trai của chúng ta, lại còn lên tiếng chê bai. Ông muốn khẳng định điều gì ngoài cái việc luôn muốn chứng tỏ mình luôn là "cây đại thụ" số một của bóng đá Việt Nam? Và qua đó muốn khẳng định chỉ có ông chứ không ai khác mới có thể đủ tài năng giúp bóng đá Việt Nam làm nên chuyện!?

Xin thưa ông Hải " Lơ", mọi người đều biết ông đúng là người có tài, cũng đã gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp bóng đá của mình, kể cả trên cương vị huấn luyện viên. Mọi người luôn tôn trọng ông vì điều đó. Nhưng giá mà ông biết cách "lơ" đi cái tôi của mình nhiều hơn, " lơ" đi cái cách nói luôn muốn "phăng teo" tất cả, như xưa giờ vẫn thế, thì mọi người hẳn sẽ yêu quý ông hơn!

Ông Hải "Lơ" nói thẳng nói thật nhưng cũng phải đúng lúc đúng chỗ.

Bởi, muốn thể hiện điều gì, dẫu có là đúng đi chăng nữa, thì cũng phải đúng lúc. Chứ không thể chê bai cho “sướng miệng mình”, mà có thể khiến cho những chiến binh của ta đang xung trận cảm thấy bị nhụt chí hay đánh mất đi sự tự tin. Sự vô trách nhiệm như vậy là có tội đấy!

Về đẳng cấp chúng ta có thể dưới cơ nhưng với tinh thần chiến đấu của đội bóng như những gì chúng ta đã thấy cũng đủ cảm ơn các chàng trai của chúng ta đã thổi ngược về tổ quốc, vào nền bóng đá nước nhà một luồng gió mới đó chính là sự cống hiến tận lực, sự tận tâm quên mình vì màu cờ, sắc áo, bằng những bước chân và giọng ca như có lửa khi cất cao bài quốc ca trước giờ xuất trận giúp những người hâm mộ thêm lạc quan và vững tin vào sự thay đổi ở tương lai qua những trận cầu V.League 2017 đầy những hình ảnh phi thể thao và không hiếm cảnh bạo lực diễn ra trên sân cỏ trong nước.

Khoảnh khắc này sẽ mãi in sâu vào lịch sử và góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Lúc này, tốt nhất là hãy để yên cho mọi người tự cảm nhận theo cách riêng của mỗi người. Nếu có mở miệng lúc này, cũng xin ông Hải " Lơ" hãy cố cất lên vài lời động viên các cháu, động viên đồng nghiệp trẻ của mình đang chiến đấu hết sức mình để mang vinh quang về cho tổ quốc, cho dù vinh quang ấy chỉ thể hiện bằng tư thế kiên cường, tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của những chiến binh!

(Bạn đọc: Hoàng Đỗ)

