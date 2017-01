V-League mở màn: Nhân tố trẻ tỏa sáng

Không có bất ngờ xảy ra khi HAGL tiếp tục bại trận trên sân của SHB Đà Nẵng trong trận đấu mà kinh nghiệm của đội bóng sông Hàn đã khuất phục được dàn cầu thủ trẻ đến từ phố núi.

Điều đọng lại sau 90 phút so tài là cầu thủ trẻ của 2 đội đã thi đấu ấn tượng.

Quang Hải (bìa trái) ghi 2 bàn góp công giúp CLB Hà Nội tạm vươn lên đầu bảng sau 3 trận đấu sớm Ảnh: Hải Anh.

Nếu như khán giả đã quen thuộc với những cầu thủ còn rất trẻ của HAGL thì trong trận đấu trên sân Hòa Xuân, người hâm mộ hài lòng với màn trình diễn của những cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng, tiêu biểu nhất là tiền đạo Hà Đức Chinh, người trưởng thành từ “lò” PVF. Là một trong những chân sút chủ lực của U19 Việt Nam chuẩn bị hướng đến World Cup U20 tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới, Đức Chinh đã được HLV Huỳnh Đức tạo điều kiện ra sân như đã hứa với những người bạn tại PVF. Xem Đức Chinh thi đấu xông xáo, nhiều lần gây sóng gió trước khung thành thủ môn HAGL Tô Vĩnh Lợi. Khán giả mừng cho HLV Huỳnh Đức cũng như HLV U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn.

Tương tự, tại CLB Hà Nội, đội đương kim vô địch đã khiến khán giả sân Hàng Đẫy nhiều lần vỗ tay tán thưởng khi đánh bại Than Quảng Ninh 3-2 trong một trận đấu 2 đội chơi cống hiến. Đặc biệt là tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Hải tiếp tục được kỳ vọng sẽ là người nối gót đàn anh Phạm Thành Lương. Tuy sở hữu thể hình khiêm tốn nhưng Hải có lối chơi kỹ thật và kỹ năng dứt điểm rất hiểm hóc. Quang Hải đã có 2 bàn thắng hết sức đẹp mắt từ một tình huống sút xa và một tình huống đá phạt góc hẹp. Chiến thắng tưng bừng trước Than Quảng Ninh giúp CLB Hà Nội dẫn đầu V-League trong ngày mở màn cùng với SHB Đà Nẵng và Long An (đội lội ngược dòng thắng XSKT Cần Thơ 2-1).

l Chiều tối 8-1, vòng 1 Toyota V-League 2017 tiếp diễn với 4 cặp đấu còn lại, đáng chú ý là trận TP HCM tiếp Quảng Nam. Sau lễ xuất quân ấn tượng, trình làng trang phục thi đấu chuyên nghiệp cũng như phòng thay đồ rất hiện đại của CLB TP HCM, điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất tò mò là đội bóng do quyền chủ tịch Lê Công Vinh quản lý sẽ thể hiện diện mạo như thế nào trên sân nhà Thống Nhất (HTV Thể thao, VPF lúc 17 giờ 30 phút).

Dưới sự dẫn dắt của ông Alain Fiard, cựu HLV CLB lừng danh Auxerre của Pháp, CLB TP HCM đặt mục tiêu trụ hạng trong mùa giải đầu tiên lên chơi ở V-League. Thực tế, đội hình hiện tại của CLB TP HCM khó chen chân vào nhóm giữa nhưng chắc chắn trong giai đoạn giữa mùa, ông Vinh sẽ còn tăng cường lực lượng rầm rộ hơn nữa để không những hoàn thành mục tiêu trụ hạng mà còn nhắm đến những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, cựu vô địch B.Bình Dương kỳ vọng 3 gương mặt kỳ cựu gồm tiền đạo Anh Đức, tiền vệ Trịnh Xuân Vinh và Tấn Tài sẽ là điểm tựa cho đoàn quân đang trẻ hóa vượt qua đối thủ rất khó chịu là Sanna Khánh Hòa BVN vào lúc 18 giờ (BTV2). Hai trận đấu còn lại: FLC Thanh Hóa - SLNA (VTV6, 16 giờ), Hải Phòng - Sài Gòn (BĐTV, 17 giờ).

Minh Ngọc - Quang Liêm | 22:35 07/01/2017