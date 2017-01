V-League lại nóng vì trọng tài

Trong 4 trận đấu sớm của vòng 2 V-League 2017 diễn ra chiều tối 13-1, 2 cặp đấu được người hâm mộ Việt Nam rất mong đợi là trận Than Quảng Ninh tiếp đón CLB TP HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh (BĐTV, 16 giờ), trận đấu thứ hai là HAGL gặp á quân Hải Phòng (VTV6, 17 giờ).

Trước vòng 2, nhiều đội bóng bày tỏ nỗi lo công tác trọng tài dường như chẳng mấy tiến triển so với những mùa giải nổi cộm gần đây: “Mùa nào Ban Trọng tài VFF cũng tổ chức tập huấn, tuyển chọn trọng tài. Nghe có vẻ rất chuyên nghiệp và kỹ lưỡng nhưng vẫn chỉ là những gương mặt cũ từng mắc sai lầm. Ngay vòng 1 đã có sai sót nghiêm trọng của trọng tài FIFA Nguyễn Đức Vũ, khiến các đội bóng đá trong tâm trạng không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những ông vua áo đen này!” Một thành viên CLB Than Quảng Ninh nói.

Nếu trọng tài Vũ bắt chính xác, Than Quảng Ninh đã có thể kiếm ít nhất 1 điểm trước CLB Hà Nội ở vòng 1. Tuy thất bại nhưng đội bóng vùng mỏ đã cho thấy họ không ngán bất cứ đối thủ nào. Thể hiện diện mạo ấn tượng dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đang hướng đến chức vô địch V-League đầu tiên. Để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, đội bóng vùng mỏ trước hết phải thắng được CLB TP HCM cuối tuần này.

Dù được đánh giá là cặp đấu khá chênh lệch khi Than Quảng Ninh là ứng viên vô địch, còn CLB TP HCM chỉ là tân binh nhưng HLV Phan Thanh Hùng lại rất cảnh giác: “Đội bóng của Công Vinh sở hữu lối chơi khá khó chịu, họ khiến Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể, tiền đạo người Nga Dyachenko sẽ chống lại đội bóng cũ. Than Quảng Ninh cần phải cảnh giác anh này,” ông Hùng cảnh báo.

HAGL cũng tạo được sự chú ý không kém khi tiếp Hải Phòng ở trận đầu tiên trên sân nhà Pleiku. Đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang cần một chiến thắng để tạo đà cho chặng đường phía trước. Với nhiều cá nhân ở HAGL, sân nhà được coi là điểm tựa để họ lấy lại cảm xúc cũng như hình ảnh một thời. Sau 2 mùa toàn thắng tưng bừng ngày mở màn, HAGL đã thua trận khai mạc trước SHB Đà Nẵng: “Điều này lại được xem là tín hiệu tốt của đội bóng phố núi bởi các cầu thủ trẻ sẽ phải quyết tâm hơn để thắng Hải Phòng, đội bóng có những ngoại binh chất lượng và kinh nghiệm trận mạc dày dạn.” HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Chờ Quang Hải tiếp tục tỏa sáng

Gây ấn tượng mạnh nhờ “cú đúp” bàn thắng rất đẹp mắt giúp CLB Hà Nội đánh bại Than Quảng Ninh 3-2 ở ngày khai mạc, tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Hải nhận được chú ý trước chuyến làm khách của Quảng Nam. Trong cuộc đối đầu này, Thành Lương trở lại sau án phạt sẽ giúp sức mạnh của Hà Nội FC được củng cố dù tiền vệ Moses vẫn vắng mặt do bận thi đấu ở Giải Vô địch châu Phi trong màu áo tuyển Uganda. Trong khi đó, trên sân Long An, đội chủ nhà hướng đến chiến thắng thứ hai khi chạm trán B.Bình Dương - đội bóng đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng và vừa thua ở trận khai mạc.