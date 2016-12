V-League 2017: “Đại gia” hướng Bắc

Các đội bóng phía Nam, an phận với mục tiêu trụ hạng

Chia tay nhiều "ngôi sao", Becamex Bình Dương không lọt vào nhóm "đại gia" V-League 2017. Ảnh: Thịnh Trương.

Rất nhiều đội bóng phía Nam như Cần Thơ, Long An, Sài Gòn hay tân binh V-League TP.HCM không cho thấy quyết tâm cao cạnh tranh ngôi vương V-League 2017. Tất cả chỉ an phận với mục tiêu trụ hạng mùa giải mới.

Điểm qua các đội bóng ở khu vực phía Nam, có lẽ có cái tên Becamex Bình Dương được xét vào diện “ông lớn” của V-League. Tuy nhiên, sau khi kết thúc mùa giải 2016, rất nhiều những “ngôi sao” của họi đã ra đi như Công Vinh, Đình Luật, Văn Hoàn, Trọng Hoàng. Bên cạnh đó, mô hình bóng đá của đội bóng đá Thủ đã chuyển đổi, bằng việc họ không đầu tư số tiền lớn để mua cầu thủ, số tiền đó họ đầu tư làm bóng đá trẻ, khi đưa cựu cầu thủ Trần Minh Chiến về ươm mần tài năng trẻ.

Mùa giải 2017, Becamex Bình Dương cũng không còn sự ồn ào của “người đặc biệt” thế vào đó, một HLV lão làng khác Trần Bình Sự về nắm đội. Với những gì đang có về mặt nhân sự như Văn Thành, Xuân Thành, Quang Vinh, Tấn Trường,.. kết hợp Duy Khánh, Tuấn Linh, Tống Anh Tỷ, có lẽ ông Sự “gỗ” cũng chỉ đặt mục tiêu có mặt ở tốp 5 là đã quá thành công.

Không thật sự giàu có về mặt tài chính là mấu chốt khiến các đội bóng phía Nam như Sài Gòn, Cần Thơ, Long An,..chỉ lo mục tiêu trụ hạng. Như Long An đội bóng từng hai năm vô địch V-League cũng chuẩn bị mùa giải mới với ngoại binh Oseni, một số cầu thỉ nội như Minh Nhựt, Hoàng Nhật Nam. Với những sự chuẩn bị ấy, các đội bóng phía Nam chỉ đặt mục tiêu trụ hạng là thành công.

“Đại gia” chuyển hướng Bắc

Các đội bóng phía Bắc đặt mục tiêu, tham vọng vô địch V-League 2017. Ảnh: Internet.

Ngược lại với các đội bóng phía Nam, hầu hết những “đại gia” mùa giải mới 2017 đã chuyển hướng ra Bắc, đầu tiên phải nói đến Hà Nội FC. Nhà đương kim vô địch đang tràn đầy tham vọng để bảo vệ thành công ngôi vương V-League 2017. Ngoài bản hợp đồng chất lượng với tiền vệ ngoại Moses, trong tay HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có những cầu thủ nội chất lượng như Quang Hải, Thành lương, Văn Quyết, Ngọc Đức. Không chỉ có tham vọng ở bóng đá Quốc nội, Hà Nội FC đang có nhiều xúc tiến để hướng ra tầm sân chơi châu lục.

Ngoài Hà Nội FC, có lẽ tham vọng lớn nhất mùa giải mới 2017 phải kể đến Than Quảng Ninh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đang có được sự ổn định cực lớn. Không gặp quá nhiều lấn cấn về mặt tiền bạc, Than Quảng Ninh thực tế đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V-League 2017. Giành Siêu Cup QG 2016 trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy ngày 29/12 vừa qua, cũng là một minh chứng để đội bóng đất mỏ gửi lời thách thức đến các đối thủ.

Ngoài hai “đại gia” mới nếu, cả Hải Phòng và FLC Thanh Hóa cũng chính là đối thủ lớn để cạnh tranh ngôi vô địch ở V-League 2017. Mùa giải 2016, dù không mạnh về mặt tài chính như đội bóng đá Cảng đã lên ngôi vô địch lượt đi bằng tinh thần đoàn kết. Có được 50 điểm nhưng thua kém về mặt hiệu số, Hải Phòng chấp nhận về nhì V-League 2016. Mùa giải 2017 sẽ là cơ hội để thầy trò Trương Việt Hoàng trả lại món nợ đã vay với Hà Nội T&T.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 12:30 30/12/2016