U23 Việt Nam: “Lá chắn thép” Phí Minh Long

Với kinh nghiệm khoác áo U23 Việt Nam, Phí Minh Long sẽ chiếm chọn niềm tin của ban huấn luyện ở vị trí gác đền. Ảnh: Đình Viên.

Dưới triều đại HLV Miura ở U23 Việt Nam, ông thầy người Nhật Bản triệu tập bộ ba thủ môn Văn Tiến (HAGL), Hoài Anh (T. Quảng Ninh) và Phí Minh Long (Hà Nội FC), khi ấy Minh Long và Văn Tiến chỉ là người đóng thế cho Hoài Anh, bởi những pha cản phá xuất thần của thủ môn khoác áo Than Quảng Ninh đã chiếm chọn niềm tin của Miura.

Tuy nhiên, theo thời gian dấu ấn về chuyên môn cùng sự tập luyện nghiêm túc Minh Long là nhân vật không thể thay thế trong khung gỗ U23 Việt Nam. Ở Hà Nội FC, Văn Công vẫn là người được lựa chọn trong những vòng đấu đầu tiên của V-League 2017, tuy nhiên theo HLV Chu Đình Nghiêm thì Minh Long là nhân vật của tương lai.

Thực tế, nếu so sánh Minh Long với Văn Trường và Tiến Dũng thì lợi thế kinh nghiệm ăn cơm tuyển của thủ môn Hà Nội FC thâm niên hơn rất nhiều so với hai đồng đội. Thủ môn Văn Trường (HAGL) cho thấy được giá trị của mình khi còn khoác áo U19 Việt Nam dưới triều đại thầy Giôm, tuy nhiên hai mùa giải liên tiếp Văn Trường vắng mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam do chấn thương. Văn Trường chỉ mới trở lại trong màu áo U21 HAGL thi đấu giải U21 Quốc tế 2016, tuy nhiên phong độ của anh vẫn chưa thật tốt.

Tiến Dũng và Văn Trường sẽ cạnh tranh gay gắt vị trí bắt chính với đồng đội Minh Long trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Với những pha cứu thua xuất thần trong màu áo U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2016, Tiến Dụng được ban huấn luyện FLC Thanh Hóa gọi lên đội một. Chính những đóng góp vô cùng to lớn cùng U19 Việt Nam tham dự VCK U20 thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc, Tiến Dũng triệu tập cùng U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ở giai đoạn mới đây, khi Tiến Dũng được gọi vào U21 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016, thủ môn của FLC Thanh Hóa gặp chấn thương, không thể bắt chính 1 trận nào.

Nếu so sánh về chuyên môn có lẽ Minh Long không quá nổi bật so với Tiến Dũng cũng như Văn Trường. Thế nhưng, kinh nghiệm nhiều năm ăn cơm tuyển, “lá chắn thép” của Hà Nội FC vẫn chiếm chọn niềm tin của ban huấn luyện U23 Việt Nam. Cụ thể nhiều khả năng ở trận giao hữu gặp U23 Malaysia trên sân Thống Nhất chiều 7/2 tới, Minh Long bắt chính cũng không phải điều quá bất ngờ.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 10:00 06/02/2017