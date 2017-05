U20 Việt Nam vừa thiếu vừa yếu

Hai bàn thua ở 15 phút cuối trận đấu với U20 Honduras đều bắt nguồn từ thể lực của U20 Việt Nam đã cạn kiệt sau hiệp 1 tấn công dồn dập. Chia tay World Cup U20 với vị trí chót bảng E không phải là điều bất ngờ nhưng U20 Việt Nam xứng đáng nhận những lời động viên từ người hâm mộ cả nước.

Điểm lại hành trình hơn 2 tháng chuẩn bị cho giải đấu lớn tại Hàn Quốc, ngay từ lúc hội quân, U20 Việt Nam đã gặp không ít trắc trở. Giữa HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn và đồng nghiệp ở các CLB như HLV Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) đã nảy sinh bất đồng về việc cho các cầu thủ trẻ hội quân quá sớm trong khi V-League đang diễn ra. Thậm chí, giữa hai bên còn có những quan điểm trái ngược về thể lực của các cầu thủ. Trong khi ông Tuấn chê có quá nhiều cầu thủ không đạt yêu cầu khi kiểm tra thể lực - mà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng là một ví dụ - thì HLV Huỳnh Đức lại cho rằng cách nhồi thể lực của HLV U20 Việt Nam khiến các cầu thủ bị sốc, quá tải.

Trở lại với 3 trận đấu ở World Cup, nếu xét về thể hình, U20 Việt không kém Honduras. Thế nhưng, về sức bền, thầy trò Hoàng Anh Tuấn yếu nhất bảng E. Điều này được thể hiện rất rõ khi ở 2 trận đấu có tính chất then chốt gặp New Zealand và Honduras, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn lặp đi lặp lại một kịch bản là chỉ đá tốt khi còn thể lực. Thống kê từ FIFA cho thấy rõ điều này khi hiệp 1 trận gặp New Zealand, U20 Việt Nam cầm bóng đến 58% nhưng sang hiệp 2 chỉ ngang ngửa đối thủ. Trận gặp Honduras, U20 Việt Nam kiểm soát bóng 53% thời gian ở hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, hàng hậu vệ đuối sức và thua dễ 2 bàn trong những tình huống đối thủ phản công nhanh.

Có nhiều thời điểm ép sân nhưng Đức Chinh và đồng đội lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: Đức Anh.

Người hâm mộ tỏ ra khá ngạc nhiên khi U20 Việt Nam mang đến World Cup một đội hình có thể hình khá lý tưởng, đặc biệt toàn bộ hàng phòng ngự và các tiền vệ trụ đều có chiều cao trên 1,76 m. Tuy nhiên, điều đó chẳng có nhiều ý nghĩa vì so sánh với những đội bóng tại World Cup, thể hình các cầu thủ Việt Nam không cạnh tranh nổi. Rất nhiều tình huống ở 3 trận đấu, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn dễ dàng mất bóng khi tranh chấp tay đôi vì "mỏng cơm" và thiếu khôn ngoan - điều thường thấy ở lứa cầu thủ trẻ.

Hai yếu tố cuối có thể nhận thấy ở U20 Việt Nam là khả năng dứt điểm chưa tốt (bỏ lỡ nhiều cơ hội ở 2 trận gặp New Zealand, Honduras) và sự thiếu đồng đều, giữa các tuyến thiếu kết dính vì không có được một chân chuyền sát thủ. Đó là người có thể tạo ra đột biến với những đường chuyền đặt đồng đội ở tư thế dứt điểm thuận lợi. Quang Hải có kỹ thuật tốt, lắt léo và tạo đột biến trong phạm vi hẹp nhưng anh không phải mẫu cầu thủ phát động tấn công bằng những đường chuyền tốt ở cự ly trung bình hoặc dài.

Chia tay World Cup U20 với thất bại 0-2 sẽ là một bài học cực lớn để bóng đá Việt Nam tiếp tục nhìn rõ vị trí của mình ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới. Yếu tố thể lực và thể hình sẽ luôn là bài toán mà mọi thế hệ bóng đá Việt Nam phải tìm cách để vượt qua nếu muốn nghĩ đến những mục tiêu xa hơn, lớn hơn.

16 đội lọt vào vòng 1/8 và kết quả phân cặp: Hàn Quốc - Bồ Đào Nha, Uruguay - Ả Rập Saudi, Pháp - Ý, Zambia - Đức, Venezuela - Nhật Bản, Mỹ - New Zealand, Mexico - Senegal và Anh - Costa Rica

Hướng tới SEA Games 2019 Sau trận gặp U20 Honduras, HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu: "Tôi học được rất nhiều bài học. Nhiều người đã ngạc nhiên về khả năng của U20 Việt Nam. Các cầu thủ có 1 điểm đầu tiên ở U20 World Cup, vượt qua mong đợi. Chúng tôi chơi tốt nhưng rất tiếc không thể đi tiếp. Vài cầu thủ có thể tham gia đội U22 dự SEA Games tại Malaysia vào tháng 8 năm nay. Chiến lược của chúng tôi là lứa U20 này hướng đến SEA Games 2019. Vì thế, SEA Games 2017 là nơi để rèn luyện cho các cầu thủ."

