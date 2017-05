U20 Việt Nam: Điều quan trọng nhất là không được tự ti

Một điểm trong ngày ra quân là điều đáng tiếc vì mọi thông số của U20 Việt Nam đều tỏ ra hơn hẳn so với U20 New Zealand. Những tiếc nuối, gục ngã và tỏ ra thất thần đã được các cầu thủ U20 Việt Nam thể hiện sau trận đấu ấy. Nhưng may mắn là, những cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam có được người thầy như HLV Hoàng Anh Tuấn. Ông thầy này không cho phép các học trò của mình thể hiện sự tự ti đó, mà ngược lại, ông đã xốc họ dậy.

U20 Việt Nam có điểm đầu tiên tại World Cup sau trận hòa U20 New Zealand.

Vì sao? Vì U20 Việt Nam xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng với những mỹ từ mà website của FIFA giành cho họ sau trận đấu. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta có một đội bóng tham dự World Cup. Lần đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á, chúng ta có điểm tại đấu trường rất lớn. Và cũng là lần đầu tiên, thế giới phải nhìn bóng đá Việt Nam bằng con mắt khác.

Vì thế, các chàng trai của U20 Việt Nam không được phép nuối tiếc nữa mà phải đứng dậy, đứng vững và can trường như ông thầy của mình. HLV Hoàng Anh Tuấn đã lập kỳ tích khi đưa U19 Việt Nam đến với U20 World Cup. Chính ông cũng đã giúp U20 Việt Nam có một thế trận thật đáng xem, đầy phấn khích và đầy sức sống trong trận đấu đầu tiên ở U20 World Cup.

Dẫu rằng, vẫn còn đó những nhược điểm nhất định nhưng nhìn chung U20 Việt Nam đã thành công. Thành công trong việc đưa lá cờ đỏ sao vàng chào sân với thế giới. Thành công trong việc đứng ngang hàng với 23 đội bóng hàng đầu khác. Và thành công trong việc phải khiến Châu Á tự hào khi cùng với U20 Hàn Quốc và U20 Nhật Bản không thua trong ngày ra quân. Đã lâu lắm rồi, bóng đá Châu Á mới thành công như thế.

Với những gì đã làm được, U20 Việt Nam xứng đáng với mọi lời ngợi khen.

Phía trước U20 Việt Nam là 2 trận đấu đầy cam go và khốc liệt với U20 Pháp và U20 Honduras. Họ hơn U20 Việt Nam về mọi mặt. Thế nên, đây sẽ là lúc mà U20 Việt Nam dùng sự tự tin để đối đầu với các đối thủ ấy. Xin nhắc lại là sự tự tin chứ không phải tự ti. Bóng đá Việt Nam rất nhỏ bé và không là gì so với thế giới. Thế nhưng, U20 Việt Nam với màn trình diễn vừa qua có thể phải khiến các đối thủ cẩn trọng hơn.

Các đội tuyển Việt Nam thường có một nhược điểm cố hữu là rất tự ti trước các đội bóng lớn. Qua U20 Việt Nam, người hâm mộ tin rằng, đoàn quân trẻ trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn phải khác, rất khác. Tính cách, con người và phẩm chất của HLV họ Hoàng đang truyền cho các học trò một cách mãnh liệt. Hãy đứng lên, quên trận đấu với U20 New Zealand và chứng tỏ cho U20 Pháp cùng U20 Honduras thấy rằng, U20 Việt Nam là một đội quân kiên cường.

Su Bin - Thể thao Việt Nam | 18:05 24/05/2017