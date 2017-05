Tướng tài V-League tin U20 Việt Nam tạo bất ngờ trước New Zealand

Nói về cuộc chạm trán của U20 Việt Nam với U20 New Zealand ngày mai 22/5, HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC cho hay “Theo tôi, trận mở màn gặp New Zealand rất quan trọng. Thực tế, New Zealand khá tương đồng với bóng đá Australia từ con người đến lối chơi, nên tôi nghĩ với cự ly đội hình đảm bảo của U20 Việt Nam, chúng ta sẽ khắc chế được lối chơi bóng dài của đối thủ”.

HLV Đức Thắng tin U20 Việt Nam tạo nên bất ngờ. Ảnh: Đình Viên.

Dù đặt rất nhiều niềm tin vào thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, đặc biệt nơi hàng thủ trung vệ Trần Đình Trọng cầu thủ Sài Gòn FC thi đấu ở V-League và đang là mắt xích quan trọng không thể ở hàng thủ U20 Việt Nam. Thế nhưng nói về khả năng tiến xa của U20 Việt Nam HLV Đức Thắng chia sẻ: “Khoan nói đến chuyện chúng ta có vượt qua vòng bảng hay không, nhưng tôi tin thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 1 điểm, thậm chí là 3 điểm trong trận đầu tiên. Điều tôi mong chờ nhất là U20 Việt Nam sẽ chơi như thế nào tại giải, từ đó giúp bóng đá nước nhà nuôi hy vọng cho tương lai, chứ đừng nên kỳ vọng các em sẽ làm nên điều thần kỳ tại giải vì rất khó”.

HLV Võ Đình Tân người đang dẫn dắt “ngựa ô” Sanna Khánh Hòa tại V-League 2017 cũng thẳng thắng thừa nhận rằng U20 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ tại VCK U20 World Cup năm nay trên đất Hàn Quốc. Chia sẻ về những cơ sở trên ông Tân nói: “Những đội bóng trẻ đến từ các nền bóng đá chưa phát triển không có sự ổn định lâu dài. Nó không phải như đội tuyển bởi ở đội tuyển thể hiện xuyên suốt đẳng cấp rồi. Ở giải trẻ thì có thể năm này họ không tham dự nhưng năm khác họ lại giành vé đi World Cup các giải đấu trẻ. Thế nên, các đội bóng nhỏ có quyền hy vọng vào bất ngờ. Vấn đề quan trọng nhất là sự tự tin. Nếu không có tâm lý vững thì rất dễ bị ngợp. Bản thân mỗi HLV phải làm cả công tác tư tưởng lẫn chuyên môn. U20 Việt Nam phải nỗ lực hơn rất nhiều.”

HLV Phan Thanh Hùng cho rằng người hâm mộ không nên kỳ vọng quá lớn vào U20 Việt Nam.

Không hoàn toàn đối lập với hai đồng nghiệp tại V-League là Đức Thắng và Võ Đình Tân, HLV Phan Thanh Hùng lại mong muốn đừng quá kỳ vọng vào U20 Việt Nam để vô tình gây áp lực lên các cầu thủ: “Đầu tiên phải xác định đây là vòng chung kết U20 thế giới, nơi tập trung những đội bóng trẻ mạnh nhất toàn cầu, nên dù rất hy vọng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể đi tiếp vào vòng trong, nhưng tôi khuyên mọi người đừng quá kỳ vọng. Thậm chí nên nghĩ đến viễn cảnh U20 Việt Nam sẽ thua đậm tại giải. Điều tôi mong chờ là các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ thể hiện lối chơi ra sao để có thể tạo được ấn tượng tốt trong lần đầu góp mặt tại sân chơi thế giới. Đấy có lẽ là điều chúng ta mong chờ nhất ở đội U20 Việt Nam tại giải,” nhà cầm quân gốc Đà Nẵng chia sẻ với báo chí.”

Phương Nam (Tổng hợp) - Thể thao Việt Nam | 22:00 21/05/2017