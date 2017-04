Trưởng ban kỷ luật VFF lên tiếng về án phạt dành cho CLB HAGL

Sau thất bại ngược 2-3 trước FLC Thanh Hóa tại vòng 12 V.League 2017 cuối tuần vừa qua, CLB HAGL đã phải nhận hàng loạt án phạt từ Ban kỷ luật VFF.

Theo đó, BTC trận đấu HAGL gặp FLC Thanh Hóa phải nộp phạt số tiền 25 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả có lời lẽ thô tục đối với trọng tài, ném nhiều chai nước, bịch nước xuống sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và FLC Thanh Hóa. Phạt 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do có hành vi phản ứng đối với trọng tài. Cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Tuấn – HLV trưởng CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do có hành vi phản ứng đối với trọng tài.

Sau khi án phạt với CLB HAGL được công bố, trưởng ban kỷ luật VFF, Nguyễn Hải Hường lên tiếng khẳng định những án phạt này là phù hợp sau những sự cố trên sân Pleiku ở trận đấu cuối tuần vừa qua: “Hình thức phạt cho Trưởng đoàn Tấn Anh ở mức độ vừa phải tại vì ông ấy chạy vào để phản ứng thôi chứ còn nếu thách đố, la ó thì sẽ khác. Còn HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở mức cảnh cáo vì họ phản ứng phải có nguyên nhân của nó chứ không thể tự nhiên phản ứng được. Ở pha bóng A Hoàng bị phạt thẻ vàng thứ 2 và tình huống không công nhận bàn thắng của Văn Thanh ông ấy cũng chỉ phản ứng tức thời rồi thôi chứ không chạy vào sân như ông Tấn Anh. Cần xem toàn cục để đưa ra án phạt”.

Trong cuộc trao đổi của mình, ông Hường cũng khẳng định Ban kỷ luật VFF không gặp bất kỳ áp lực nào khi đưa ra những án phạt nguội với CLB HAGL dù đây là đội bóng của Phó chủ tịch tài chính tại VFF, Đoàn Nguyên Đức. Ông Hường nhấn mạnh, với những sai phạm tại V.League, ban kỷ luật sẽ xử lý dựa vào hồ sơ nhận được và áp dụng theo luật định: “Chúng tôi không gặp bất cứ khó khăn nào khi đưa ra án phạt cho HAGL cả, cứ đúng luật mà làm, áp dụng các khung, điều, khoản để làm; đúng người đúng tội chứ không ảnh hưởng gì cả. Chúng tôi không quan tâm đến việc HAGL là đội bóng của ông nào cả. Cứ xem Long An của bầu Thắng trước đây đó, là Chủ tịch VPF cũng làm cho "lên bờ xuống ruộng". Ban kỷ luật VFF toàn luật sư, tiến sĩ luật chẳng ngại ai cả, đúng luật mà làm, bất kể ai”.

Đức Anh | 09:56 13/04/2017