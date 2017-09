Trước vòng 20 V-League: FLC Thanh Hóa xây chắc ngôi đầu, Long An sa lầy ở Hàng Đẫy?

FLC Thanh Hóa sẽ xây chắc ngôi đầu khi được chơi trên sân nhà ở vòng 20 V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

Thầy trò HLV Petrovic sẽ được trở về sân nhà tiếp đón một đội bóng niềm Bắc khác đó là Hải Phòng. Nếu so sánh về mặt lực lượng và điểm số hiện tại trên bảng xếp hạng FLC Thanh Hóa đang hơn đối thủ Hải Phòng rất nhiều.

Tuy nhiên ai cũng biết trong bóng đá những phép tính chưa bao giờ là chính xác nhất. Cách đây 2 vòng cũng chính trên sân nhà FLC Thanh Hóa đã cay đắng nhìn Quảng Nam FC ra về với 3 điểm trong tay. Nếu chiều nay FLC Thanh Hóa để điều tương tự diễn ra thì cơ hội vô địch với đội bóng xứ Thanh mùa giải năm nay sẽ bé nhỏ hơn rất nhiều.

Hà Nội FC đã 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, vậy nên cuộc tiếp đón Long An đội bóng đang đứng chót bảng sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giải tỏa cơn khát. Rơi vào hoàn cảnh tương tự như Long An, đội khách XSKT Cần Thơ cũng có chuyến hành quân đầy bão táp trên sân Cẩm Phả khi đối đầu với Than Quảng Ninh.

Với lợi thế sân nhà và đặc biệt mong muốn chiếm lại tình yêu với người hâm mộ bóng đá đất Mỏ, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không chỉ phải thắng mà họ phải thắng đẹp để xứng đáng với những gì người hâm mộ kỳ vọng.

Long An (đỏ) sẽ phải cố tìm kiếm cơ hội khi phải thi đấu trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Ảnh: Đình Viên.

Đang trôi dần về nhóm cầm đèn đỏ gần như HAGL sẽ phải gồng mình mạnh mẽ khi đối đầu với chủ nhà Sanna Khánh Hòa. 3 điểm là điều mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn hướng đến, tuy nhiên với một “ngựa ô” như Sanna Khánh Hòa thì việc để trắng tay trên sân nhà là điều khó có thể xảy ra.

Đang thi đấu thăng hoa ở Cúp QG 2017, đặc biệt là việc đánh bại Quảng Nam FC 4-1 ở bán kết lượt đi, điều này ít nhiều sẽ là động lực giúp SLNA tự tin hơn hẳn khi đối đầu với Sài Gòn FC tại thành Vinh. Hành quân vào Sài thành, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang gặp khá nhiều khó khan, phong độ của đội bóng không tốt them vào đó nhiều vị trí chấn thương sẽ rất khó để SHB Đà Nẵng có điểm trên sân Thống Nhất.

Kết quả vòng 19 và lịch thi đấu vòng 20 V-League 2017.

Bảng xếp hạng sau vòng 19 V-League 2017.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 13:00 30/09/2017