Trước vòng 18 Premier League: Thành London run rẩy? - Bóng Đá

Vòng 17 Premier League khép lại với sự xáo trộn trong cuộc đua vào top 4 khi Tottenham Hotspur với chiến thắng nhẹ nhàng trước tân binh Brighton Hove & Albion đã bất ngờ quay lại top 4 trong một ngày mà cả Arsenal lẫn Liverpool đều chỉ có được những kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng. Trong khi đó, Man City tiếp tục phong độ hủy diệt khi có trận hòa thứ 15 liên tiếp sau chiến thắng 4-0 trước Swansea, qua đó duy trì khoảng cách 11 điểm với đội xếp thứ 2 trên BXH, Man Utd.

Man City vẫn đang thể hiện phong độ hủy diệt.

Cuối tuần này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ tiếp tục gặp một thử thách không nhỏ chỉ trong vòng 1 tuần lễ khi họ sẽ có tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà Etihad. Trong 2 vòng đầu vừa qua, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã bắt đầu tìm lại được cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận bết bát của tháng 11. Điều đó không chỉ giúp Gà trống trở lại top 4 mà còn giúp họ tự tin hơn trong cuộc chiến với Man City. Hàng công Tottenham vẫn đang thi đấu ổn định khi Harry Kane ghi bàn đều đặn, Eriksen vẫn rất tinh tế. Điều mà họ cần lo nhất lúc này là sự vắng mặt của Victor Wanyama và trung vệ Jan Vertonghen do chấn thương.

Chỉ còn có thể trông đợi Tottenham sẽ ngăn cản bước tiến của Man City.

Trong khi đó, Man City đang cực kì hưng phấn với chuỗi 15 trận toàn thắng, trong đó bại tướng của họ trong top 6 chỉ còn thiếu mỗi Tottenham. Với ưu thế sân nhà cùng tinh thần đang lên của The Citizens, đây thực sự sẽ là bài toán khó khăn cho đội khách, khi họ đang mang trong mình sứ mệnh ngăn chặn bước tiến của đoàn quân áo xanh.

Một đội bóng khác ở phía Tây London đang có phong độ bất ổn trong thời gian gần đây là Arsenal khi đã không giành được trận thắng nào trong 3 vòng đấu vừa qua sau trận thua trước Man Utd cùng 2 trận hòa bạc nhược trước Southampton và West Ham.

Trước đối thủ đang sa sút, đây là cơ hội tuyệt vời để Arsenal có được 3 điểm.

Tiếp đón Newcastle - đội bóng đã thua 7/8 trận gần nhất nhưng các Pháo thủ cần hết sức thận trọng khi trong quá khứ Chích chòe chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi đối với họ. Với việc rơi xuống vị trí thứ 7 trên BXH, điều cần làm nhất lúc này của Arsenal là sớm giải quyết khâu ghi bàn, để tận dụng cơ hội Tottenham phải đối mặt với Man City mà giành lại vị trí thứ 4 từ tay Gà trống.

Ở một trận đấu khác, Chelsea sẽ tiếp đón Southampton trên sân nhà. Dù vẫn đang xếp thứ 3 trên BXH nhưng The Blues gần như đã không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch khi bị Man City bỏ xa đến 14 điểm. Trận đấu với The Saint hứa hẹn sẽ là thử thách thú vị khi cả Man City lẫn Arsenal hay Man Utd đều phải mướt mồ hôi mới có thể giành điểm trước đội bóng này. Không loại trừ khả năng, The Saint sẽ thi đấu phòng ngự phản công nhằm kiếm điểm trước Chelsea.

Batsuayi vừa tỏa sáng ở vòng đấu trước.

Trong khi đó, ở vòng đấu này dù phải làm khách nhưng cả Man Utd lẫn Liverpool đều có thể giành được 3 điểm khi đối thủ của họ đều khá yếu với Man Utd là West Brom đang trên hành trình xuống hạng trong khi The Kop sẽ tái ngộ AFC Bournemouth, đội bóng đã từng hạ gục họ với tỷ số 5-4 vào tháng 12/2016 trong trận cầu điên rồ. Việc cần làm của 2 ông lớn lúc này là củng cố hàng công và thông nòng cho các tiền đạo,

Lukaku tiếp tục sẽ cứu Quỷ đỏ?

Ở nhóm cuối bảng, cặp đấu đáng chú ý nhất là màn đọ sức giữa chủ nhà Stoke City và West Ham. Đội khách The Hammers đang có được phong độ tốt ở 2 trận gần nhất khi đánh bại Chelsea, cầm chân Arsenal, trong khi chủ nhà lại toàn thua. Nếu thắng trận này West Ham sẽ có thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trong khi đẩy chính đối thủ vào vòng nguy hiểm.

Nhìn chung, cuộc chiến trụ hàng hứa hẹn sẽ có diễn biến mới ở vòng 18 này, trong khi đó cuộc đua vào top 4 giữa Tottenham - Liverpool - Arsenal - Burnley sẽ còn những kịch tích ở phía trước.

Lịch thi đấu vòng 18 NHA:

Ngày 16/12 (Thứ 7):

19h30: Leicester City vs Crystal Palace

22h00: Watford vs Huddersfield Town, Stoke City vs West Ham United, Chelsea vs Southampton, Brighton & Hove Albion vs Burnley, Arsenal vs Newcastle United.

Ngày 17/12 (Chủ Nhật):

00h30: Man City vs Tottenham Hotspur

21h15: West Bromwich Albion vs Man Utd

23h30: AFC Bournemouth vs Liverpool

Ngày 19/12 (Thứ 3):

00h30: Everton vs Swansea City

BXH Premier League (tính đến vòng 17):

Hoài Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 04:25 15/12/2017