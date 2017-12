Trước vòng 16 Serie A: Rực lửa derby d'Italia, Napoli làm "ngư ông đắc lợi"

Sau biến cố ở vòng 15 khi Juventus hạ gục Napoli ngay trên sân San Paolo, lúc này cục diện của top đầu Serie A đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết khi khoảng cách chênh lệch giữa các đội không còn quá xa nhau. Inter, Napoli và Juve lần lượt xếp theo thứ tự và chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm. Trong khi đó, 2 đội bóng thành Rome cũng đang tích cực bám đuổi và vẫn còn một trận chưa đấu.

Ở vòng 16 vào cuối tuần này, tâm điểm của mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về trận derby d'Italia giữa Juventus và Inter Milan. Đã rất lâu rồi trận derby d'Italia mới trở về với đúng tính chất và ý nghĩa của nó, đó là trận đấu của những kẻ cạnh tranh ngôi vô địch. Bởi đã nhiều năm qua, Juventus đã nắm quá nhiều lợi thế ở cuộc chiến này.

Juventus tiếp tục có trận đấu khó khăn khác trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Dù hiện tại sức mạnh của họ đã không còn tuyệt đối như trước nhưng Lão bà vẫn đang tràn đầy hưng phấn sau 2 chiến thắng tưng bừng, trong đó có chiến công hạ gục đối thủ trực tiếp Napoli, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại của đội bóng thành Naples. Và cuối tuần này họ sẽ tiếp tục sứ mạng chấm dứt chuỗi bất bại của một cái tên sừng sỏ khác, Inter Milan. Nhưng dù được thi đấu trên sân nhà thì điều đó cũng không hề dễ dàng khi Inter là đội bóng công- thủ toàn diện và không hề yếu bóng vía như Napoli.

Napoli cần sớm lấy lại tinh thần sau thất bại trước Juve.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Maurizio Sarri sẽ có cơ hội lấy lại ngôi đầu bảng khi chỉ phải đón tiếp Fiorentina trên sân nhà. Mặc dù vừa nhận 2 thất bại liên tiếp, mất ngôi đầu Serie A và bị loại khỏi Champions League nhưng điều đó không có nghĩa là Napoli đang sa sút bởi dường như họ đang muốn tập trung cho việc lật đổ thời kì thống trị của Juve ở Serie A và có thể tiếp cận chức vô địch Europa League, sân chơi vừa sức với Mertens cùng các đồng đội hơn.

Gattutso cần một chiến thắng hơn bao giờ hết để vực dậy AC Milan.

Một trận đấu đáng chú ý khác ở vòng đấu này là cuộc đọ sức giữa AC Milan và Bologna trên sân San Siro. Milan dưới thời Gattutso vẫn đang mãi miết đi tìm chiến thắng đầu tay khi đã 2 trận đấu vừa qua họ tòa hòa và thua. Trong đó, thất vọng nhất là trận hòa ở những giây cuối cùng của trận đấu trước tân binh Benevento - đội bóng trước đó đã toàn thua từ đầu mùa ở vòng 15 trong ngày Gattutso ra mắt. Tiếp đón Bologna chắc chắn sẽ là thử thách không hề dễ dàng khi đội khách đang có phong độ khá ổn định trong 3 vòng đấu gần đây.

Roma và Lazio sẽ tiếp tục cạnh tranh với top 3 đội dẫn đầu khi sẽ có những cuộc đấu tương đối dễ thở ở vòng đấu này. Nếu như đội bóng của HLV Eusebio Di Francesco sẽ làm khách trên sân Chievo thì HLV Simone Inzaghi sẽ cùng các học trò tiếp đón Torino trong trận đấu muộn nhất của vòng 16.

Ở nhóm cuối bảng, Udinese sẽ tiếp đội chót bảng Benevento trong khi Spal sẽ có màn chạm trán Hellas Verona ở trận "chung kết ngược" nhằm tránh 1 suất xuống hạng.

Lịch thi đấu vòng 16 Serie A:

Chủ nhật (10/12):

- 00h00: Cagliari vs Sampdoria

- 02h45: Juventus vs Inter Milan

- 18h30: Chievo vs AS Roma

- 21h00: SPAL vs Hellas Verona, Udinese vs Benevento, Napoli vs Fiorentina.

Thứ 2 (11/10):

- 00h00: Sassuolo vs Crotone

- 02h45: AC Milan vs Bologna

Thứ 3 (12/12):

- 01h00: Genoa vs Atalanta

- 03h00: Lazio vs Torino

BXH Serie A sau vòng 15:

Hoài Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 07:00 09/12/2017