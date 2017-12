Trước vòng 16 Ngoại hạng Anh: Đại chiến "Nước" và "Lửa"

Kết thúc vòng bảng Champions League với thành tích tuyệt vời khi cả 5 CLB hàng đầu của Premier League đồng thời lọt vào vòng knock-out, trong đó ngoại trừ Chelsea thì cả 4 đội bóng còn lại đều xuất sắc giành ngôi nhất bảng, cuối tuần này, giải Ngoại hạng Anh tiếp tục quay trở lại với vòng 16 mà tâm điểm của mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về thành phố Manchester, nơi sẽ diễn ra trận derby giữa Man Utd và Man City.

Cả 5 CLB nước Anh đều vượt qua vòng bảng Champions League.

Trong những năm gần đây, khi Man City bắt đầu trở thành một thế lực hàng đầu của bóng đá Anh thì trận derby giữa họ với Quỷ đỏ cũng thay thế dần những trận đại chiến giữa Arsenal - Man Utd hay Man Utd - Chelsea trong việc quyết định cuộc đua tranh ngôi vô địch. Đặc biệt, kể từ khi cặp kì phùng địch thủ Pep Guardiola và Jose Mourinho ngồi vào "chiếc ghế nóng" dẫn dắt 2 CLB thì tính chất của trận derby càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mourinho - Guardiola làm tăng thêm nhiệt cho trận derby Manchester.

Hiện tại Man City vẫn đang giữ phong độ cao khi đã bất bại ở Premier League suốt từ đầu mùa mặc dù trong khoảng 3 vòng đấu gần nhất, họ bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi các trận thắng đến một cách khó nhọc do lối chơi phòng ngự kín kẽ của nhiều đội bóng, cộng với vấn đề dứt điểm kém hiệu quả của hàng công The Citizens. Trận derby này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả 2 đội bóng, đặc biệt là Man Utd, bởi họ đang bị đối thủ dẫn 8 điểm trên BXH. Chỉ có chiến thắng mới giúp họ thu hẹp được khoảng cách và níu kéo hy vọng bám đuổi Man xanh, đồng thời không thể Chelsea có cơ hội bắt kịp về điểm số.

Trong 10 lần đối đầu gần nhất, tình thế đang khá cân bằng khi mỗi bên đều có 4 thắng, 4 thua và 2 hòa. Ở mùa giải trước, trong trận lượt đi trên sân Old Trafford, Man Utd đã để thua Man City 1-2 trong 1 trận đấu mà cầu thủ 2 bên đều mắc rất nhiều sai lầm nghiêm trọng. Vì vậy, ở lần tái ngộ này, cả 2 đội không được phép sai lầm bởi nếu điều đó xảy ra sẽ ảnh hưởng đến cục diện cuộc đua vô địch.

Chelsea đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách với 2 đội đầu bảng.

Trong khi 2 đội đầu bảng tàn sát lẫn nhau thì các đội bóng bám đuổi sẽ "tọa sơn quan hổ đấu" khi không phải đối đầu với những đối thủ quá khó. Đặc biệt đây là vòng đấu của những trận derby, bên cạnh derby Manchester sẽ là trận derby London giữa West Ham vs Chelsea và derby vùng Merseyside giữa Liverpool vs Everton.

Ở trận đấu sớm nhất của vòng này, Chelsea với phong độ rất cao khi thắng ở 6/7 trận gần nhất chỉ phải gặp một West Ham đang khủng hoảng toàn diện khi 8 vòng đấu vừa qua họ chỉ toàn hòa và thua dù là sân nhà hay sân khách. Với lực lượng đầy đủ cùng hàng công đang vào phom, The Blues hứa hẹn sẽ có trận đấu tưng bừng trên sân Olympic.

Derby Merseyside cũng nóng không kém Manchester.

Ở trận derby còn lại giữa Liverpool và Everton, trong khi The Kop đang có chuỗi 8 trận bất bại trong đó có 6 trận thắng trên mọi đấu trường thì Everton cũng đang dần thoát khỏi khủng hoảng với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở Premier League và Europa League. Với việc chỉ sử dụng đội hình dự bị tại Europa League hồi giữa tuần, Everton hoàn toàn có đầy đủ sức lực và tâm trí để có một trận sống mái với đối thủ cùng thành phố - đội bóng được mệnh danh sở hữu hàng công vào loại mạnh nhất châu Âu. Đáng chú ý đây sẽ là trận derby Merseyside đầu tiên của Wayne Rooney kể từ khi anh trở về khoác áo The Toffees.

Arsenal vừa lấy lại tinh thần sau trận thắng đậm ở Europa League.

Trong khi đó, Arsenal sau trận thua 1-3 bẽ bàng trước Man Utd ở vòng 15 sẽ có chuyến làm khách "lành ít dữ nhiều" trên sân của Southampton. The Saints mặc dù cũng không có được phong độ cao khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất ở giải NHA nhưng họ chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu của các ông lớn. Điển hình là việc Man City phải rất vất vả mới có thể hạ gục đội bóng này cách đây 2 vòng đấu. Tuy nhiên, các Pháo thủ với cảm hứng từ trận đại thắng 6-0 trước BATE Borisov ở Europa League sẽ quyết tâm có điểm để không tự làm khó mình trong cuộc đua top 4.

Tottenham vẫn đang cố gắng tìm lại cảm giác chiến thắng ở Premier League.

Một đội bóng khác của thủ đô London là Tottenham Hotspur cũng sẽ ra quân sớm khi tiếp đón Stoke City. Ở mùa giải này, Tottenham 2 bộ mặt trái ngược ở Champions League và Premier League. Ở sân chơi châu Âu, họ có thể đánh bại cả Dortmund và ĐKVĐ Real Madrid nhưng khi về lại sân chơi trong nước Spurs lại mới thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Tiếp đón Stoke City cũng đang không có phong độ cao sẽ là cơ hội tuyệt vời để thầy trò Pochettino tìm lại cảm giác chiến thắng ở Premier League nhằm cạnh tranh 1 suất vào top 4.

Ở những trận đấu còn lại, đáng chú ý khi các đội bóng ở nhóm cầm đèn đỏ sẽ có cơ hội vùng lên khi được thi đấu trên sân nhà. 2 đội bóng đồng cảnh ngộ Swansea (chót bảng) và West Brom (thứ 17) sẽ chạm trán nhau trên sân Liberty. Crystal Palace tiếp AFC Bournemouth khi mà đội quân của HLV Roy Hodson đang có dấu hiệu khởi sắc. Ở một trận đấu khác, 2 đội bóng vừa lên hạng là Hudderfield Town và Brighton Hove& Albion sẽ có dịp tái ngộ nhưng tại sân chơi số 1 nước Anh trong bối cảnh cả 2 đều sa sút so với hồi đầu mùa.

Lịch thi đấu vòng 16 Ngoại hạng Anh:

Thứ 7 (09/12):

- 19h30: West Ham vs Chelsea

- 22h00: Tottenham Hotspur vs Stoke City, Swansea City vs West Brom, Huddersfield Town vs Brighton Hove& Albion, Crystal Palace vs AFC Bournemouth, Burnley vs Watford.

Chủ nhật (10/12):

- 00h30: Newcastle United vs Leicester City

- 19h00: Southampton vs Arsenal

- 21h15: Liverpool vs Everton

- 23h30: Manchester United vs Manchester City

BXH Premier League sau vòng 15:

09/12/2017