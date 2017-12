Trước vòng 15 Ngoại hạng Anh: Hai thái cực thành Manchester - Bóng Đá

Hai đội bóng thành Manchester đang bám đuổi nhau quyết liệt trong cuộc đua vô địch đều giành chiến thắng ở vòng đấu hồi giữa tuần nhưng theo những cách khác nhau, khi Man Utd dễ dàng hạ gục chủ nhà Watford thì Man City phải đợi đến phút bù giờ thứ 6 mới có thể giành lấy 3 điểm trước Southampton trên sân nhà.

Ashley Young tỏa sáng giúp Man Utd giành chiến thắng trước Watford.

Hoàn cảnh trái ngược tiếp tục lặp lại ở vòng này khi Man Utd sẽ phải hành quân đến làm khách sân Emirates của Arsenal, đội vừa có màn hủy diệt 5-0 trước Huddersfield Town. Trong khi đó, The Citizens vẫn an vị ở Etihad để tiếp đón đội bóng đang bị khủng hoảng West Ham. Với khoảng cách 8 điểm như hiện tại, Man Utd không thể để mất điểm trong bất kì trận đấu nào sắp tới nếu không muốn sớm đầu hàng Man City.

Arsenal đối đầu Man Utd trong trận cầu tâm điểm của vòng 15.

Trận đấu với Arsenal có ý nghĩa cực kì quan trọng với thầy trò Mourinho. Nó không chỉ níu kéo hy vọng bám đuổi ngôi đầu mà còn là danh dự của 2 thế lực từng xưng bá ở nước Anh ngày nào. Vào đầu những năm 2000, mỗi trận đấu giữa 2 đội là trận đấu quyết định đến ngôi vô địch của mùa giải. dù bây giờ khi vị thế của cả 2 đã không còn như trước nhưng "hùm chết để da, người ta chết để tiếng", đây vẫn là trận đấu có độ nóng chỉ sau những trận derby nước Anh (Liverpool vs Man Utd) và derby Manchester (Man City vs Man Utd).

Trận đấu có ý nghĩa với cả 2 đội.

Dẫu có được phong độ thi đấu hiện tại khá ổn, cũng như với lợi thế không hề nhỏ khi được thi đấu trên sân Emirates nhưng Arsenal phải nên hết sức thận trọng trong trận đấu này. Đặc biệt với đội hình công thủ toàn diện thì đối thủ của họ luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho mỗi đội bóng khi phải đối đầu. Nhưng có lẽ De Gea sẽ là cái tên mà hàng công của Arsenal phải e ngại nhất, cần biết kể đầu mùa giải đến giờ Quỷ đỏ mới chỉ mới để thủng lưới 8 bàn, ít nhất Premier League ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Man City được dự đoán sẽ có trận đấu nhàn nhã nữa khi West Ham - đối thủ của họ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và vừa trải qua màn thảm bại 0-4 trước Everton. Rất có thể Pep Guardiola sẽ thực hiện một số sự thay đổi trong đội hình nhằm dưỡng sức cho trận derby với Man Utd ở vòng kế tiếp.

Man City nhiều khả năng sẽ tiếp tục bất bại.

Đến với trận đấu mở màn vòng 15 Premier League, Chelsea sẽ có trận đón tiếp Newcastle của cố nhân Rafa Benitez, với phong độ thi đấu đang rất tốt như hiện nay và cùng với đó là lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà thì NHM The Blues hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng nữa của thầy trò Conte. Trong khi đó Newcastle đã có dấu hiệu chững lại ở những vòng đấu gần đây sau giai đoạn bùng nổ hồi đầu mùa.

Chelsea đang thi đấu ổn định.

Ở vòng đấu này, Liverpool cũng sẽ có trận đấu không quá khó khăn khi chỉ phải gặp tân binh Brighton, trong khi đội bóng còn lại trong nhóm Big 6 là Tottenham sẽ gặp thử thách không nhỏ khi đối thủ là Watford. Dù vừa để thua Man Utd 2-4 nhưng nếu nhìn vào tinh thần thi đấu của đội chủ sân Vicarage Road sau khi bị dẫn đến 3-0 đủ thấy Spurs cần phải thận trọng trong thời điểm phong độ họ đang đi xuống sau 3 trận không thắng.

Tottenham cần sớm sốc lại tinh thần.

Ở nhóm cuối bảng, đáng chú ý nhất là 2 cặp đấu West Bromwich tiếp đội chót bảng Crystal Palace và Stoke City tiếp đội áp chót Swansea. Đội bóng nào thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì sẽ rơi vào vòng nguy hiểm.

Vòng 15 với những cuộc đối đầu thú vị ở cả top đầu và nhóm cuối bảng hứa hẹn sẽ vòng bản lề tác động không nhỏ đến kết quả của giai đoạn lượt đi.

Lịch thi đấu vòng 15:

Ngày 02/12:

- 19h30: Chelsea vs Newcastle United

- 22h00: West Bromwich vs Crystal Palace, Watford vs Tottenham Hotspur, Stoke City vs Swansea City, Leicester City vs Burnley, Everton vs Huddersfield Town, Brighton & Hove Albion vs Liverpool.

Ngày 03/12:

- 00h30: Arsenal vs Manchester United

- 20h30: AFC Bournemouth vs Southampton

- 23h00: Manchester City vs West Ham United

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 14:

Hoài Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 13:00 01/12/2017