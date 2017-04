57’ Nguy hiểm. Pha dàn xếp tốt của Liverpool nhưng đội trưởng Milner lại dứt điểm lên trời. 49’ Robson-Kanu nhận thẻ vàng. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU. 45+2’ HIỆP MỘT KẾT THÚC. Tỉ số là 1-0 cho Liverpool. 45+1’ VÀOOOOO!. Tưởng chừng như hiệp một kết thúc với tỉ số hòa thì Firmino bất ngờ có pha đánh đầu sau tình huống cố định mở tỉ số cho Liverpool. 45’ Chris Brunt nhận thẻ vàng. 35’ Cơ hội. Robson-Kanu có pha xử lý tốt loại bỏ hàng hậu vệ Liverpool. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh chẳng khác gì đường chuyền cho Mignolet. 24’ Cơ hội. Firmino bấm bóng chuyền cho Coutinho. Trong tư thế khó khăn, tiền vệ Brazil vẫn tung ra được cú sút nhưng đi chệch cột dọc. 15’ Nguy hiểm. Tận dụng sai lầm của West Brom, Coutinho cướp bóng rồi chọc khe đặt Firmino vào thế đối mặt thủ môn. Nhưng Firmino đã sút bóng chệch cột 1’ HIỆP MỘT BẮT ĐẦU!

Đội hình ra sân

West Brom (4-2-3-1): Foster - Dawson, McAuley, Evans, Brunt - Fletcher (C), Yacob - Chadli, Livermore, Phillips - Robson-Kanu.

Dự bị: Myhill, Wilson, Nyom, McClean, Morrison, Field, Rondon.

Liverpool (4-3-3): Mignolet - Clyne, Lovren, Matip, Milner (C) - Wijnaldum, Emre Can, Lucas Leiva - Origi, Firmino, Coutinho.

Dự bị: Karius, Gomez, Moreno, Alexander-Arnold, Woodburn, Grujic, Sturridge

Thống kê thú vị

Liverpool chỉ thắng 1 trong 5 lần gần nhất hành quân đến The Hawthorns trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh (hòa 3, thua 1).

West Brom thất bại 2 vòng gần đây ở Ngoại hạng Anh.

Liverpool bất bại 6 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Hàng công của West Brom tịt ngòi 5 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Liverpool đều ghi bàn trong 8 vòng gần nhất.

Các đội bóng do Tony Pullis dẫn dắt bất bại cả 8 trận sân nhà trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh

West Brom đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất từ những quả phạt góc với 14 lần.

Nhận định

Chiến thắng trước West Brom tối nay sẽ giúp Liverpool đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Man City. Bên cạnh đó, họ cũng có thể xây chắc top 4 khi Man United phải đối đầu với Chelsea trong trận cầu đinh vòng 33. Tại The Hawthorns, Liverpool tiếp tục trông chờ vào Coutinho và Firmino, những người đã giúp The Kop lội ngược dòng trước Stoke City ở vòng 32. Tuy nhiên, Liverpool nên nhớ rằng The Hawthorns thật sự là một hiểm địa với họ. Trong 4 lần gần nhất hành quân đến đây, Liverpool đều không thể giành chiến thắng, họ hòa 3 và thua 1, ghi vỏn vẹn 2 bàn. Thi đấu cẩn trọng và tận dụng tốt các cơ hội bằng không Liverpool sẽ tiếp tục gia tăng chuỗi trận không thắng trên sân West Brom lên con số 5.

Dự đoán: West Brom 2-2 Liverpool.