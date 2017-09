Trọng tài Nhật Bản bắt chính vòng 21 V-League

Để đảm bảo những trận đấu quan trọng cuối mùa giải diễn minh bạch, khách quan, BTC giải VPF đã bàn với Ban Trọng tài VFF quyết định mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ một số trận đấu then chốt ở chặng đường còn lại của mùa giải 2017.

Trước mắt, trọng tài FIFA người Nhật Bản, ông Lumpei Iida sẽ bắt chính 1 trong những trận đấu ở vòng 21 V-League 2017. Chi tiết là trận đấu nào thì ban trọng tài từ chối tiết lộ trước.

Ông Jumpei là trọng tài FIFA từ năm 2011 và có rất nhiều kinh nghiệm thực thế qua công tác điều hành tài các trận đấu quan trọng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) như: Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á... Và mới đây nhất, vị trọng tài 36 tuổi này bắt chính tại vòng sơ loại AFC Champions League giữa đội Kitchee (Hong Kong, Trung Quốc) gặp CLB Hà Nội vào ngày 25/1/2017 vừa qua.

Trọng tài Jumpei Iida người Nhật Bản sẽ điều hành 1 trong 7 trận đấu ở vòng 21 V-League 2017.

Ở mùa giải năm ngoái, ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin người Malaysia cũng đã làm tốt việc của mình trong trận Hải Phòng thắng 2-1 trước Hà Nội T&T, tại Lạch Tray trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2016 ngày 13/8/2016.

Tiếp đó, các trọng tài Teetichai Nualjan (Thái Lan) và trọng tài Takuto Okabe (Nhật Bản) điều khiển các trận đấu ở vòng 21 (Long An vs HAGL) và vòng 22 (Thanh Hóa vs Hải Phòng).

Trong các trận đấu quan trọng ở mùa giải 2016, trọng tài ngoại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cầu thủ và ban huấn luyện các đội bóng Hải Phòng, HAGL, Long An, Hà Nội T&T đều đánh giá cao chuyên môn và sự công tâm của các trọng tài người Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản.

Tùng Lê | 22:27 27/09/2017