Trinh sát của Juventus liên tục xuất hiện trong các trận đấu của Liverpool - Bóng Đá

Theo trang Corriere dello Sport, các trình sát viên của Juventus đã liên tục bị bắt gặp trên khán đài theo dõi các trận đấu của Liverpool trong hơn 1 tháng qua. Được biết chuyến đi lần này của các trinh sát bên phía Bà Đầm Già chính là vì Emre Can.

Thực tế trong vài tuần trở lại đây, thông tin Juventus đang dành sự quan tâm cho tiền vệ người Đức đã xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông của Anh và Italia. Tuy nhiên mọi thứ chỉ mới dừng lại ở những tin đồn, và chưa có bất kỳ tiếp xúc nào giữa các phía.

Bất chấp việc Can đang là một trong những tiền vệ nhận được nhiều sự tin tưởng từ HLV Klopp, nhưng với nhiều người CĐV của Liverpool thì có lẽ họ sẽ rất vui nếu Juventus thật sự muốn chiêu mộ Can trong thời gian tới. Ly do là vì trong mùa giải năm nay Can thường xuyên mắc lỗi khi tham gia công tác phòng ngự trong các trận đấu The Kop.

Với bản thân Can, việc chuyển tới Juventus thi đấu có thể sẽ là một lựa chọn rất tốt dành cho sự nghiệp sau này của anh. Với lối chơi cần nhiều thời gian để quan sát, Can có lẽ là một cầu thủ phù hợp với phong cách thi đấu tại Serie A hơn là tại Ngoại hạng Anh.

Video tài năng của Can

Xú - Thể thao Việt Nam | 15:20 22/01/2017