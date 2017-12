Top 5 hội CĐV bóng đá 'chất nhất quả đất' - Bóng Đá

1. River Plate

River Plate là biểu tượng của túc cầu tại Argentina.

Với hội CĐV của River Plate, không có gì là không thể. Mỗi trận đấu của đội bóng, các fan đều mặc đồng phục và họ xem đó là quy định bắt buộc. Không những thế, hội CĐV này cũng khiến không ít đối thủ ngao ngán vì những câu khẩu hiệu trên băng rôn cực chất.

Với River Plate, đốt pháo sáng là chuyện thường tình.

Họ sẵn sàng chửi thẳng bất kỳ ai nếu người đó làm tổn hại đến CLB. Có lẽ chính sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán đài đã khiến River Plate vô địch 36 lần tại giải quốc nội Argentina.

2. Urawa Red Diamonds

Khán đài của Urawa Red Diamonds chưa bao giờ thôi ầm ĩ.

Urawa Red Diamonds là niềm tự hào của J-League. Không chỉ cổ vũ đơn thuần, hội CĐV còn tự lập cho mình đội nhảy cổ động rất vui nhộn. Họ có hẳn một biên đạo múa chuyên nghiệp để dàn dựng tất cả các động tác. Nếu bạn có dịp ghé thăm Tokyo thì hãy đừng ngại đến sân vận động Saitama Stadium một lần nhé!

3. Galatasaray

Hội CĐV Galatasaray luôn biến mọi khán đài thành chảo lửa.

Hội CĐV của Galatasaray có một biểu ngữ nổi tiếng: "Chào mừng đến địa ngục!" để khiêu khích các đối thủ đụng độ với đội bóng của họ. Ở đâu có fan của Galatasaray, đội bóng của họ sẽ luôn dẫn điểm về mặt tinh thần.

4. Liverpool

Fan Liverpool có lẽ là hội CĐV mãnh liệt nhất Ngoại hạng Anh.

Mỗi khi thi đấu diễn ra, khán đài của họ sẽ vang lên ca khúc You Never Walk Alone. Và bản nhạc ấy đã sống cùng Liverpool qua năm tháng.

Fan Liverpool luôn cuồng nhiệt ở mọi trận đấu.

Dù kết quả trận đấu của Lữ đoàn đỏ có như thế nào thì họ vẫn luôn là đội chiến thắng về mặt tinh thần.

5. Barcelona

Fan Barcelona được bầu chọn là trung thành nhất.

Dù CLB Barca có thăng có trầm nhưng các cule vẫn một mực thủy chung. Hội những cule này cũng rất nóng nảy đấy.

Cái đầu lợn được ném xuống sân.

Có một vụ việc để chứng minh điều này. CĐV Barca gọi Luis Figo là “Judas” vì anh thề thốt ở lại Barca nhưng lại đào tẩu sang Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới lúc ấy là 38,7 triệu bảng. Các cule đã không ngần ngại ném đầu lợn xuống sân khi Figo đang chuẩn bị đá phạt góc tại mùa 2013/14.

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 14:55 11/12/2017